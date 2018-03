Congo-Brazzaville: Livres - Albert Mahounga publie "La Nouvelle théorie de l'évolution"

Paru aux éditions Les Lettres Mouchetées en fin 2017, l'ouvrage d'Albert Mahounga complète la théorie de l'évolution en y insérant des repères et des éléments encore inexplorés aujourd'hui.

En 156 pages, l'auteur partage sa réflexion qui complète le darwinisme fondé essentiellement sur l'évolution des espèces, la sélection naturelle et la lutte pour la survie (Strong of life) en y incluant de nouveaux éléments que sont l'évolution des organes, le recyclage biologique et les clés de la survivance. Ce livre qui est un précieux document didactique comporte à la fois des références biologiques édifiantes, des connaissances philosophiques importantes et des repères historiques non négligeables sans oublier les nombreux schémas et croquis qui illustrent la démarche explicative de l'auteur.

À travers ses grandes parties de l'ouvrage : la nouvelle théorie de l'évolution, les clés de la survivance, le dernier ancêtre commun, la place de la forêt et de l'arbre dans l'humanisation, le processus d'humanisation, le chercheur, le scientifique, l'universitaire et l'étudiant trouvent chacun de son côté une substance susceptible d'élargir son bagage intellectuel et scientifique.

Selon Albert Mahounga, La Nouvelle théorie de l'évolution se fonde sur les observations : les animaux sont constitués d'organes et les transformations successives de ces derniers sont à la base de l'évolution des espèces. Au fil des siècles, les organes sont passés par des phases progressives du plus simple au plus perfectionné. La nature s'approprie tous les acquis, toutes les avancées biologiques.

Après moult réflexions étayées des éléments palpables et rationnels, Albert Mahounga conclut que l'homme et le singe ont un ancêtre commun apparu il y a 36 millions d'années : le DAC (le dernier ancêtre commun). Grâce à l'arbre où il a élu domicile, il a pu acquérir des compétences dont le décubitus dorsal complet constitue la pierre angulaire. Le décubitus dorsal ou intégral est la posture couchée ou la nuque, les épaules, le dos, le coude, les mains, les fesses, la face postérieure du genou, les mollets, les talons sont sur le même axe horizontal. Albert Mahounga est docteur en médecine à Pointe-Noire au Congo. La Nouvelle théorie de l'évolution est le fruit de ses recherches sur l'apparition de la vie et les origines de l'homme.