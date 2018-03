Congo-Kinshasa: La presse édifiée sur la lutte de la justice militaire contre l'impunité

Après environ 45 jours de brouille entre la République Démocratique du Congo et l'Union… Plus »

Les journalistes ont également souhaité qu'à l'avenir et dans la mesure du possible ils puissent se rendre sur les lieux mêmes où se tiennent ces audiences publiques pour une bonne couverture.

Les échanges qui ont suivi la présentation ont permis à la presse d'une part d'avoir l'information sur le déroulement des audiences et d'autre de se familiariser avec un jargon propre au domaine de la justice militaire. Le représentant d'une chaine de radio nationale à Uvira, s'adressant à l'orateur du jour, a affirmé que la presse locale avait toujours du mal à obtenir des informations relatives à l'armée, à la police et aux opérations qu'elles mènent sur le terrain; il a dit toute l'appréciation de la presse et souhaité que ce genre de partage soit régulièrement organisé.

Dans l'ensemble les prévenus, selon le président du TMG d'Uvira, ont comparu ainsi que les victimes, tous assistés des avocats et des mesures de protection ont été prises par le tribunal en faveur des victimes afin d'assurer l'anonymat et la confidentialité.

A la fin des audiences publiques, le tribunal qui siégeait à Baraka, a prononcé 11 condamnations dont cinq 5 pour faits de violences sexuelles. En rapport avec les dossiers relatifs aux infractions de violences sexuelles, un prévenu poursuivi pour viol et vol à mains armées a été condamné à la peine de mort et les 4 autres à des peines allant de 10 à 20 ans de servitude pénale principale avec dédommagement des victimes.

