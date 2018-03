Congo-Kinshasa: Les enfants demandent protection contre leur enrôlement dans des milices armées

C'est pour mettre fin à tout cela que les enfants du Kasaï demandent «la mise en place d'un groupe de travail conjoint entre les autorités du Kasaï et les partenaires de protection des droits des enfants ; un décret facilitant le rétablissement de l'identité des enfants qui n'ont plus d'acte de naissance ; un décret exonérant les enfants victimes du paiement des frais scolaires et associés».

En effet, recruté dans les différents mouvements ou milices pour servir de porteurs, de forces combattantes, de cuisiniers, d'informateurs et de femmes pour les chefs de milices, ces enfants dits soldats ont été témoins de la décapitation d'un ou des deux parents, des frères et sœurs, des membres de familles...

Dans un message-témoignage, le jeune KABANGALALA a dénoncé la grande horreur, les atrocités, les actes indescriptibles qui ont survenus dans le Kasaï, jadis un oasis de paix et dont les conséquences sont incalculables sur la croissance et le développement psychologique des enfants.

C'est devant plusieurs corporations et la notabilité de la province du Kasaï, réunies par la MONUSCO à cette occasion, sous le thème «une fois pour toute, stop au recrutement des filles et garçons dans les groupes armés en RD Congo», que le représentant des enfants, encadrés par une structure des droits des enfants, a dressé un tableau sombre de la situation de l'enfant pendant et après la période des conflits armés dans la province du Kasaï.

Tshikapa, le 5 mars 2018 - La journée de lutte contre le recrutement des enfants dans les forces et groupes armés organisée à Tshikapa par la section Protection de l'enfant de la MONUSCO et ses partenaires a été une occasion pour les enfants de fustiger leur enrôlement dans une milice armée, lors du phénomène Kamuina Nsapu.

