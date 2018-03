Angola: Le Plan d'urgence de Palanca Negra budgétisé à plus de 316 millions de kwanzas

Luanda — 316.625.840 kwanzas est le montant disponible pour la mise en oeuvre du Plan d'urgence du Programme de protection de "Palanca Negra Gigante" (antilope noire géante), entre Mars et Juin de 2018.

C'est ce qu'a annoncé mardi à Luanda le coordinateur de l'Unité technique du Comité exécutif pour le suivi et le renforcement de la mise en œuvre des mesures de protection et de conservation de cette antilope, Vladimir Russo.

Vladimir Russo a présenté le plan, au cours de l'atelier sur le Programme de protection de Palanca Negra Gigante, considéré comme « humble » ce budget, qui servira pour la réhabilitation et la construction de certaines infrastructures, tels que le parc national de Cangandala et la réserve de Luando, l'acquisition d'équipements, les services de communication, la gestion des respectives zones de conservation, des matériaux de consommation non réutilisables, les paiements de subventions, entre autres.

Selon lui, en plus de ce plan d'urgence, il y a un autre de transition qui sera exécuté de juillet 2018 à décembre 2019.

Bien que les ressources soient limitées, des efforts sont déployés pour faire en sorte qu'en août 2019, l'écotourisme dans le parc national de Cangandala et dans la réserve de Luando soit une réalité, a-t-il fait savoir.

Plusieurs institutions présentes à cette réunion ont exprimé leur volonté d'embrasser le programme de protection de l'antilope géante noire, une initiative présidentielle visant à protéger cet animal et augmenter le nombre de cette espèce.

À titre d'exemple, le professeur d'université João Seródio a déclaré que des étudiants du cours de zoogéographie de la Faculté des Sciences de l'Université Agostinho Neto, étaient disponibles à contribuer à la mise en œuvre de ce projet.

À son tour, l'entrepreneur Carlos Cunha, qui a considéré le budget du Plan d'urgence de Palanca Negra Gigante comme «une valeur de volontarisme», a loué l'initiative et croit en son succès, mais avec la participation et le soutien sérieux de tous.

À l'heure actuelle, le parc national de Cangandala a un troupeau de plus de 60 animaux dans des conditions acceptables, alors qu'à la réserve naturelle de Luando il y a environ 140 animaux, qui sont quotidiennement victimes du braconnage avec des pièges et des armes à feu, le brûlé et autres dangers.