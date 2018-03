Angola: Le gouverneur de Namibe reconnaît le rôle de l'église catholique

Moçamedes — Le gouverneur de Namibe, Carlos da Rocha Cruz, a reconnu mardi, dans cette ville, le rôle que l'Église catholique joue au sein des communautés, transmettant des valeurs qui visent à structurer des familles plus solides et plus unies.

Carlos da Rocha Cruz, qui s'exprimait lors de la rencontre de courtoisie avec les évêques de la Conférence épiscopale d'Angola et Sao Tomé, a souligné qu'aucune société ne se développe seule, car il est nécessaire que toutes les forces vives contribuent avec leurs connaissances à la réalisation du bien-être, du développement économique et social de la population.

Il a dit que l'Exécutif angolais faisait tout pour la stabilité sociale et économique du pays, appelant les évêques à cette assemblée de la CEAST que Namibe accueille du 6 au 14 du mois en cours, à trouver des solutions qui serviraient d'instruments de réflexion, d'espoir, de moralisation et de sensibilisation de la société.

Dans cette rencontre de courtoisie, les évêques de la CEAST ont pu prendre contact avec la réalité de la province de Namibe, allant de sa situation géographique, ses ressources minérales et naturelles, ses infrastructures, son potentiel et les principales attractions touristiques qui attirent de nombreux touristes.

Mgr Manuel Imbamba, vice-président et porte-parole de la CEAST, a déclaré que la réunion permettra aux différents évêques de partager leurs expériences et de fournir un soutien solidaire au travail que le gouvernorat local développe pour le bien-être des communautés.

Durant les neuf jours de la conférence de neuf jours, les évêques visiteront également des zones économiques et sociales situées dans la province, telles que l'usine de transformation du poisson à Tômbwa, l'usine de traitement du crabe, Moçamedes et l'Académie des pêches et des sciences de la mer.

La conférence compte sur la participation des évêques de Ndalatando, Uíge, Dundo, Benguela, Luena, Luanda, Cuito et Sumbe.