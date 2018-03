Libye: CAF Ligue des Champions - Aduana Stars réserve une surprise à l'ES Sétif

Le club ghanéen d'Aduana Stars accueille ce mercredi l'Entente de Sétif pour le compte des 1/16 de finale aller de la CAF Ligue des Champions. Aduana Stars, champion sortant du Ghana et fondé en 1985, s'est qualifié à ce stade de la compétition aux dépens des Libyens d'Al-Tahadi (aller 1 - 0, retour 2 - 0).

Dans une déclaration sur le site FootballMadelnGhana, l'avant-centre d'Aduana, Derrick Sasraku a affirmé que leur vis-à-vis algérien ne fait pas peur à son team. Il estime à ce titre que s'ils se sont qualifiés devant Al Tahhadi de la Libye, qui pratique un football identique vu qu'ils viennent d'Afrique du Nord, ils peuvent refaire leur coup face au champion d'Algérie en titre.

«C'est vrai que nous devons rester bien concentrés et vigilants face à cette équipe algérienne. On est conscients à quoi il faut s'attendre. Nous avons déjà une idée sur la manière de jouer de cette équipe qui reste tout de même un adversaire pas facile à gérer. Cependant, je pense que nous avons les atouts nécessaires pour réussir une bonne performance et arracher notre qualif' à la phase des poules. Cela dit, pour atteindre cet objectif, il faudra de notre part faire le plein chez nous ce mercredi, c'est-à-dire essayer d'inscrire le plus de buts possible tout en évitant d'en encaisser», a-t-il dit avant d'ajouter : «Nous sommes mobilisés pour faire honneur aux couleurs de notre club et à celles du football de notre pays. On donnera le meilleur de nous pour être à la hauteur des attentes de tous», a souligné l'un des joueurs sur lesquels on compte beaucoup dans le camp d'Aduana.

Pour rappel, cette équipe ghanéenne participe pour la seconde fois de son histoire à la Ligue des champions d'Afrique après une première expérience ratée en 2010 où elle a été sortie dès le premier tour par le champion d'Afrique en titre, le Wydad Casablanca.