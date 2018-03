Nigeria/Algérie: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger sait ce qui l'attend à Lagos

Le MC Alger, en déplacement ce mercredi à Lagos, tentera de prendre option pour le passage à la phase de poules de la Ligue des Champions, face aux Nigérians du MFM FC, dans le cadre des 16es de finale (aller) de l'épreuve.

Pour ce match aller, les Vert et Rouge d'Alger veulent réussir l'exploit pour rester dans cette belle série de bons résultats dans toutes les compétitions. En tout cas, les Mouloudéens sont partis avec la ferme intention de réaliser l'exploit et de réussir une première au Nigeria.

«Sincèrement, ce n'est pas difficile de gagner, mais il faudra se surpasser, se montrer plus vigilants et plus forts sur tous les plans. Et comme pour chaque match, on va aborder cette rencontre avec une seule idée en tête : gagner. Mais, on ne sait pas ce qui nous attend, » a confié Bernard Casoni, l'entraineur du Mouloudia dans des propos relayés par competition.dz.

Ayant pris le soin d'emmener 19 joueurs pour ce déplacement, le technicien français songe sérieusement à opérer un turnover dans son onze de départ, pour gérer la suite du parcours avec l'enchaînement des matchs. Le MCA est en effet engagé sur trois fronts cette saison, même si ce match demeure important, puisqu'il faudra réaliser la meilleure performance possible, avant la joute retour, s'agissant là de la dernière étape de qualification avant la prestigieuse phase de poules de la Ligue des Champions.

«On doit éviter les blessures, on a actuellement un effectif assez restreint. On n'a pas voulu prendre de risque avec Bendebka. Il ne vient pas avec nous, mais on aura besoin de lui contre le MCO. S'il ne joue pas au Nigeria, ce n'est pas la fin du monde.» L'autre joueur qui avait contracté une blessure lors du match de coupe contre le MOB, Walid Derrardja, il a passé une échographie qui l'a rassuré, mais Casoni ne compte pas prendre de risque le concernant non plus : «Walid ne démarrera pas le match. On verra s'il rentrera en cours de jeu ou pas. On a un effectif à gérer et on ne doit pas prendre de risque avec aucun de nos joueurs. On a besoin de tout le monde pour la suite du parcours.»

Tout semble donc être favorable aux Algérois pour prendre option pour la phase de poules de la CAF Ligue des Champions, avant d'aborder la manche retour, prévue, pour rappel, à partir du 16 mars.