Togo: Il prophétise la fin du règne de Faure Gnassingbé pour Septembre 2018

Qui est-il exactement, ce prophète de bonheur pour certains et celui de malheur pour d'autres, c'est selon le bord où on se trouve ? Il est bien connu des Togolais. Il s'agit bel et bien du prophète Maranatha Mashia'h, expulsé du Togo, il y a de cela quelques mois à la suite d'un procès dans une affaire sans tête ni queue.

L'homme qui a été expulsé vers le Ghana voisin, dans une nouvelle prophétie dite scellée sur le Togo, voit le règne de Faure Gnassingbé au plus tard au mois de Septembre 2018. C'est du moins implicitement ce qui ressort de sa prophétie. « Je veux partager avec le peuple de dieu, ce merveilleux message que le seigneur m'a demandé de transmettre au peuple togolais. Le temps promis par Dieu est enfin arrivé. Et les méchants sont déjà à terre. La justice de Dieu vient maintenant au Togo. Ce qui veut dire que le royaume de dieu est proche. Beaucoup de personnes doivent se repentir de leurs péchés et croire en la bonne nouvelle », indique-t-il dans cette prophétie dont il est question.

Aussi, se veut-il confiant que « ce qui est le plus important c'est que Dieu a maintenant enlevé la souffrance, les peines des Togolais. Parce que bientôt, très bientôt vous serez vous mêmes des témoins de l'accomplissement de la prophétie. Dans peu de mois le grand arbre tombera ». Sans donner explicitement de nom, il poursuit, « dans peu de mois un petit éléphant viendra et prendra la place de l'arbre. Ce que je vois, c'est que le grand arbre qui a pris la place du baobab, tombera, parce que maintenant ses racines ont déjà été coupées. Je dis que ses racines ont déjà été coupées.

Il est juste en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et dans peu de mois, dans peu de mois, comptez avec moi, comptez avec moi ces mois. Nous sommes en Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, le Dieu Tout-puissant accomplira sa volonté ». Et comme pour confirmer sa prophétie, il fait d'ailleurs le décompte une seconde fois avant de conclure, « Dieu glorifiera son saint nom. L'accomplissement de sa parole est en train d'arriver et la parole de dieu ne peut retourner à lui sans avoir accompli son dessein ».

Seule la suite nous situera sur la véracité ou non de cette prophétie.