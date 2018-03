Sénégal: Finances publiques - Hausse de 1,7% des ressources financières en janvier 2018

Les ressources financières sont évaluées à 122,1 milliards de FCfa à fin janvier 2018 contre 120,1 milliards de FCfa un an auparavant, soit une hausse de 1,7 %, selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).

A fin janvier 2018, les ressources financières sont évaluées à 122,1 milliards de FCfa contre 120,1 milliards de FCfa un an auparavant, soit une hausse de 1,7 %, principalement portée par les recettes fiscales, selon le Point mensuel de la conjoncture économique de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee). Cette publication indique qu'au terme du mois de janvier 2018, la gestion budgétaire a été caractérisée par une bonne exécution des dépenses publiques et une légère hausse des ressources. La Dpee précise que les dépenses sont évaluées à 228,4 milliards à fin janvier 2018 et se sont renforcées de 6,6 % par rapport à la même période de 2017.

S'agissant du solde budgétaire dons compris, il est évalué en déficit de 106,3 milliards contre un déficit de 94,2 milliards un an auparavant. Quant aux ressources financières évaluées à 122,1 milliards de FCfa, elles sont essentiellement constituées de recettes budgétaires à hauteur de 109,6 milliards de FCfa et de dons pour un montant estimé à 12,5 milliards de FCfa. «La performance observée sur la mobilisation des recettes fiscales est attribuable aux impôts indirects hors Fonds de sécurisation des importations de produits pétroliers (Fsipp) (62,2 milliards) qui se sont accrus de 3,3 milliards ou 5,6 % », souligne cette publication de la Dpee. Cependant, relève-t-on, cette performance a été «légèrement contrebalancée par le repli de 4,9 % des impôts directs (38,6 milliards) ». «L'augmentation des recettes indirectes a été essentiellement soutenue par les recouvrements du cordon douanier qui se sont renforcés de 44,6 % (+8,9 milliards) », indique la Dpee qui précise que la Tva à l'import (16,8 milliards) et les droits de porte (11,9 milliards) ont respectivement augmenté de 40,3 % et 51,1 %.

La Tva intérieure hors pétrole (19,2 milliards) et la taxe spécifique sur le pétrole hors Taxe d'usage de la route (Tur) (1,2 milliard) se sont respectivement repliées de 2,1 milliards de FCfa et 5,9 milliards de FCfa, en glissement annuel. Le document mentionne qu'au titre de la mobilisation des impôts directs, une baisse de 4,9 %, soit moins de 2 milliards de FCfa a été observée.

Cependant, précise-t-on, cette baisse a été atténuée par une légère progression de l'impôt sur le revenu de 7,6 %, soit +1,9 milliard de FCfa. En ce qui concerne le Fsipp, les recouvrements se sont établis à 1,1 milliard de FCfa, soit une diminution de 0,3 milliard de FCfa, en glissement annuel. S'agissant des dépenses, elles sont évaluées à 228,4 milliards à fin janvier 2018 contre 214,3 milliards un an auparavant, soit une progression de 14,0 milliards (+6,6 %), indique la Dpee qui explique que cette évolution est principalement attribuable aux dépenses d'investissement, à la masse salariale, aux transferts et subventions et aux dépenses de fonctionnement.