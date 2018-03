Sénégal: L'huile d'arachide occupe moins de 5% des parts de marché

Le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a fait le point sur la situation des huiles raffinées sur le marché national. Un marché fortement dominé par les importations (90 %) pour un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de FCfa par an.

D'année en année, la consommation d'huile au Sénégal ne cesse de croître. Elle est passée de 15.000 tonnes en 2013 à 200.000 tonnes en 2017. Toutefois, l'huile de palme caracole en tête. Selon le ministre, elle est la plus prisée alors qu'elle est essentiellement importée. L'huile de palme occupe 80 % du marché des huiles. « Cette situation traduit la dépendance du marché des importations tributaires des excédents des pays producteurs et caractérisées par la volatilité des cours », explique Alioune Sarr.

Après l'huile de palme, vient l'huile de soja et de tournesol qui constitue une offre locale. Pour l'arachide et les autres types d'huiles, elles n'occupent que 5 % de parts des marchés. Même si l'offre locale de l'huile de soja et de tournesol est fortement consommée au Sénégal, elle fait désormais face à une offre d'huile de même nature qui est importée. Selon le ministre du Commerce Alioune Sarr, cette huile de soja et de tournesol importée est « vendue à des prix défiant toute concurrence, en lien avec une fiscalité (20 % de droits de douanes) pas assez prohibitive pour protéger la production locale ». « Une telle situation, il faut le reconnaître, n'est pas profitable à l'économie, en terme de création de richesses et d'emplois. Elle doit nous interpeller tous : État comme secteur privé, pour la reformulation de nouvelles stratégies plus bénéfiques à notre économie », alerte le ministre du Commerce.

Face à cette situation, il urge, selon le ministre, d'inverser la tendance pour renforcer l'accès au marché de l'huile d'arachide produite au Sénégal. Pour ce faire, Alioune Sarr sollicite l'implication de tous les acteurs « pour mettre l'huile raffinée d'arachide à la disposition des consommateurs sénégalais ».