Sénégal: Consommation - Légère baisse des prix en janvier 2018

Au mois de janvier 2018, les prix à la consommation se sont légèrement repliés de 0,1 % par rapport au mois précédent, indique la Dpee qui précise que les baisses respectives des prix des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (- 0,4%), des services de santé (- 0,1%) et de transport (- 0,2%) « ont été largement contrebalancées par les évolutions des autres postes de consommation ».

Sur un an, indique-t-on, le niveau général des prix à la consommation a progressé de 0,4 %, en janvier 2018, essentiellement porté par les «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (+1,3 %), notamment le poisson frais (+14,5 %) et les «huiles» (+2,2 %).

En termes d'origine, mentionne-t-on, les prix des produits importés ont progressé de 0,4 % entre décembre 2017 et janvier 2018 alors que ceux des produits locaux sont restés stables sur la période.