Sénégal: Réélection du président Macky Sall - La collectivité Léboue de Rufisque s'engage

Les chefs traditionnels venus des penc de Dangou, Thiawlène, Santhiaba, Mérina, Santhiaba et des différents Diokoul mais de Thor, Diender, Todd ont, «d'une même voix, exprimé leur reconnaissance au Président de la République qui a choisi de nommer un fils de Rufisque au poste de Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en l'occurrence le Pr Ismaïla Madior Fall», informe le communiqué. Toutefois, les dignitaires lébous n'ont pas manqué de poser des doléances relatives notamment aux problèmes fonciers, au cimetière de Dangou et la grande mosquée. Le ministre, après avoir pris bonne note de ces doléances, leur a promis d'être «leur porte-parole» auprès du Président Macky Sall, et a annoncé des chantiers sur la réforme foncière qui sera mise en œuvre.

La rencontre a eu pour cadre l'esplanade de Dangou. A cette occasion, lit-on dans le document, «El Haji Ndiagne Guèye, président de la collectivité léboue de Rufisque et Grand Serigne de Rufisque, a solennellement annoncé la décision de l'ensemble des responsables des 12 Pencc de Rufisque et villages environnants de travailler aux côtés des différents responsables du département afin de réélire le Président de la République Macky Sall».

