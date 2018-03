Que peut-on en attendre ? Vraisemblablement, rien. Car, en vérité, la visite du n°2 américain en Afrique, qui intervient plus d'un an après l'arrivée de Trump au pouvoir, n'a d'autre objectif que de faire contrepoids aux Chinois qui s'intéressent de plus en plus au continent noir. Ceci pouvant expliquer cela, on peut affirmer sans risque de se tromper que ce sont les intérêts qui guident les pas de Tillerson.

La question mérite d'être posée, puisqu'après le Tchad et Djibouti qui abrite une base militaire américaine, Rex Tillerson s'entretiendra avec les dirigeants de l'Union africaine (UA) en Ethiopie, pour évoquer, dit-on, les crises au Soudan du Sud, en Somalie et en République démocratique du Congo (RDC).

Toutefois, on en vient à se poser la question suivante : comment, en effet, Donald Trump qui a claironné à qui veut l'entendre que l'Afrique ne faisait pas partie de ses priorités, entend-il l'aider à régler ses problèmes et à construire des institutions fortes ?

Le Secrétaire d'Etat américain, ou encore, si vous préférez, le n°2 américain, a entamé le 6 mars dernier, une tournée africaine qui le conduira au Tchad, en Ethiopie, à Djibouti, au Kenya et au Nigeria. Officiellement, Rex Tillerson, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient parler de contre-terrorisme, de paix, de sécurité, de promotion de la bonne gouvernance et de renforcement des intérêts commerciaux.

