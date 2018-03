Togo: Kégué-Djagblé - Bientôt la fin de calvaire pour les usagers ?

En tout cas ce ne sera que pour le grand bonheur des automobilistes, motocyclistes, cyclistes et piétons qui empruntent cette voie de la RN 34 reliant Lomé à Vogan. Une fois fait, ces derniers n'auront plus de la peine, du moins sur cette portion de la voie.

En tout cas, on veut bien l'espérer. Bien que certains de ses travailleurs ont entamé, une grève de cinq jours depuis hier lundi, l'entreprise chinoise de travaux publics CRBC (China Road and Bridge Corporation), après avoir fait l'essentiel sur le Boulevard Jean-Paul II, toujours sur la Route Nationale N°34, a amorcé à partir de cette semaine, les travaux de réhabilitation de la portion entre Kégué-Djagblé.

