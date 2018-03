Maroc/Congo-Kinshasa: CAF Ligue des Champions - L'AS V Club déterminé à battre Diffaa El Jadida

L'AS V Club affronte ce mercredi les Marocains de Diffaa El Jadida pour le compte des 16ème de final aller de la Ligue des Champions de la CAF.

Florent Ibenge et ses hommes se sont déplacés au Maroc avec pour objectif de réaliser un résultat positif. En conférence de presse, le coach de la formation congolaise, a affirmé que son équipe est déterminée à gagner.

« Les dirigeants du DHJ nous ont très bien accueilli. On a bien travaillé et au même temps, on a été étudié notre l'adversaire. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité d'étudier notre adversaire face au WAC. On n'a pas peur, on vient à El Jadidi pour jouer et on a envie de se qualifier », a t-il déclaré.

Le coach principal de l'AS V Club a effectué le déplacement de Maroc avec un effectif composé de 24 joueurs. Florent Ibenge a indiqué qu'en amenant cet effectif au royaume chérifien, qui est quasiment l'effectif de la Ligue des Champions, l'objectif est de faire travailler tous les joueurs, même ceux qui ne sont pas éligibles pour le match aller.

Selon Ibenge, l'ensemble de l'équipe se porte bien. Il n'y a aucun joueur blessé ni malade. « Nous sommes arrivés depuis samedi matin sous le froid, et le soir, et l'équipe s'est entraînée avec beaucoup de rythme et d'envie, parfois les joueurs confondaient vitesse et précipitation.

Mais nous avons essayé de rectifier cela », a précisé le coach du team vert et noir de la capitale de la RD Congo.