Afrique: CAN 2019 - Maroc et Cameroun ensemble pour "une belle fête" africaine

"On est à vos côtés dès aujourd'hui pour mettre à votre disposition tous nos acquis pour faire de la CAN 2019, la première à 24 équipes, une fête du football africain sur les terres de notre cher pays frère et ami du Cameroun", a insisté le président de la FRMF.

"On a tenu à vous parler pour mettre fin à des rumeurs qui ont circulé sur la place publique depuis un bout de temps. Je vous réitère la position de la Fédération et du Royaume du Maroc. Le Royaume est aux côtés de nos amis camerounais", a notamment dit M. Lekjaa.

Dakar — Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et celui du comité de normalisation de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise, ont fait part mardi de leur volonté de travailler ensemble pour la CAN 2019 soit "une belle fête du football africain" au Cameroun.

CAN 2019 Maroc et Cameroun

