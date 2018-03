Congo-Brazzaville: Distinction - Le sergent Malamine pourrait être élevé au rang des citoyens d'honneur de la ville de Brazzaville

« Ce qui est fait de plus pressé, c'est que nous devons nous accorder sur une date approximative pour plus de détails sur ce projet. Nous, ambassade, mairie et mémorial, allons voir ce que nous pouvons faire pour accompagner les autorités congolaises pour l'aboutissement de ce projet qui traduit, une fois de plus, l'amabilité, l'engagement, l'amitié et la fraternité entre les deux pays », a déclaré l'ambassadeur du Sénégal.

En 2011, Brazzaville et Dakar avaient signé un plan d'action de l'accord-cadre de coopération. Les deux municipalités se sont engagées à promouvoir leurs échanges dans plusieurs domaines, entre autres, la gestion urbaine, la jeunesse, le développement économique et culturel ainsi que le sport.

« Brazzaville est jumelée à Dakar. En plus de cela, le sergent Malamine a demeuré dans cette ville capitale. Donc comprenez simplement les relations séculaires qui existent entre le Congo et le Sénégal ainsi qu'entre leurs villes capitales respectives », a ajouté Batoura Kane Niang.

