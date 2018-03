Congo-Brazzaville: Hôpital général de Loandjili - Les agents de nouveau en grève

Le compte-rendu anticipé, en raison de la grève, aurait dû être fait depuis une semaine d'après les agents qui ont déploré le fait qu'ils n'ont pas été conviés à la rencontre dont l'auditoire a été réduit pour des raisons qu'ils ignorent. « Les syndicalistes sont rentrés de Brazzaville il y a une semaine déjà. Mais ils n'ont pas daigné nous faire le compte-rendu de leur séjour comme cela se fait d'habitude. Le dimanche 4 mars, ils ont affiché une note informant de la tenue de l'assemblée générale le vendredi 9 mars sans nous faire part du jour de la restitution. S'ils avaient fait cette restitution plus tôt, on n'en serait pas arrivé là», a confié l'un d'eux. «Nous aurions voulu que l'assemblée générale se tienne plus tôt au lieu d'attendre jusqu'à vendredi. Nous estimons qu'on abuse de notre confiance», a lancé un autre.

Les retrouvailles ont réuni le directeur général, Vital Evans Ebelebé, les chefs et les majors de service avec les partenaires sociaux qui ont fait une restitution de leur séjour de travail à Brazzaville pour trouver des solutions aux problèmes des agents de l'hôpital concernant, entre autres, le paiement de sept mois d'arriérés de salaire et l'augmentation de leur point d'indice de 250 à 300. La promesse faite lors de la rencontre, qui a presque accouché d'une souris, est que ces agents recevront deux mois de salaires à une date qui n'a pas été précisée.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.