Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Un buste du sergent Malamine Camara sera érigé au Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza

Le patrimoine mondial immatériel au centre des entretiens entre le ministre de la Culture et des arts et la représentante de l'Unesco

Ce projet, c'est avant tout un accord de coopération culturelle qui existe entre le Sénégal et le Congo, et qui sera signé lors de la commission mixte par les deux ministres.

« Je suis venue rendre des civilités au ministre de la Culture et des arts, puisque depuis qu'il est nommé, nous ne nous sommes pas vus. Puis m'entretenir avec lui sur les projets culturels que le Sénégal avait avec la République du Congo, pour qu'il soit au même niveau d'information que nous, et lui réitérer notre disponibilité à collaborer avec le Congo dans le cadre du développement de nos deux pays sur le plan culturel. Nous envisageons certains événements à l'occasion desquels son rôle sera déterminant. »

Batoura Kane Niang est venue annoncer au ministre de la Culture et des arts, les différents projets communs aux deux pays et lui réitérer la disponibilité d'Abdou Latif Koulibaly, ministre de la Culture du Sénégal et de l'ambassade du Sénégal à renforcer les liens de la coopération culturelle entre le Sénégal et le Congo.

L'ambassadeur du Sénégal au Congo, madame Batoura Kane Niang, a informé le ministre de la Culture et des arts du Congo, Dieudonné Moyongo, de l'érection de ce buste au cours d'une audience, le 06 mars. Sitôt après, le ministre congolais de la Culture et des arts, a reçu la représentante de l'Unesco au Congo, Ana Elisa de Santana Afonso, avec laquelle ils ont échangé sur le patrimoine immatériel

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.