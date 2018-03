Congo-Brazzaville: Modernisation de la Fonction publique - Le Congo fait appel au Cafrad

Créé en mai 1964 avec l'appui de l'Unesco, le Cafrad est une organisation intergouvernementale panafricaine, dont la vocation est d'améliorer les systèmes de l'administration publique et de gouvernance en Afrique. Comptant actuellement trente-sept Etats membres, cette organisation a pour siège Tanger, au Maroc. « Ce pays nous est particulièrement cher, parce que le Congo est l'un des membres fondateurs du Cafrad », a souligné le chef de la délégation, en compagnie de deux experts(Abdel Majid Haddad et Jun Kyung Kim).

Selon le directeur général du Cafrad, quelques pistes ont été envisagées et sa délégation est rassurée par l'attention qui leur a été portée et par les disponibilités mises à leur faveur par le gouvernement. « Dans les prochains jours, nous espérons que nous verrons un début de résolution des différents problèmes auxquels nous avons eus à faire face, dans le cadre de la visite que nous avons effectuée à Brazzaville. Je peux vous assurer que le Congo s'oriente véritablement vers la modernisation de son administration et nous sommes heureux qu'il mette un accent sur la coopération interafricaine pour accompagner sa stratégie de réformes et de modernisation de son administration. Nous y accompagnerons », a-t-il poursuivi.

« L'objet de notre rencontre était justement de parler de la modernisation de l'administration au Congo et nous avons eu l'occasion de nous rendre compte des difficultés actuelles, mais aussi des possibilités que nous pourrions offrir à la République du Congo en terme d'amélioration de ses performances et de la qualité du service public qu'elle rend aujourd'hui au peuple congolais », a expliqué le Dr Stéphane Monney Mouandjo, à sa sortie d'audience.

En séjour de travail à Brazzaville, une délégation d'experts du Centre africain de formation et de recherches administratives pour le développement (Cafrad) a échangé, le 6 mars, avec le vice-Premier ministre, chargé de la Fonction publique, de la réforme de l'Etat, du travail et de la sécurité sociale, Firmin Ayessa.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.