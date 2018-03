Congo-Kinshasa: C2 africaine interclubs - DCMP bute sur Deportivo Niefang à Kinshasa

Le Daring Club Motema Pembe a difficilement débuté les seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, le 6 mars, au stade des Martyrs de Kinshasa, face à Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale. Il n'y a pas eu de vainqueur au terme d'une partie fort disputée entre les deux équipes. Un but partout, c'est le score de cette première confrontation entre les deux clubs.

Pour cette rencontre importante marquant le retour des Immaculés en compétition africaine après cinq ans de disette, l'entraîneur Otis Ngoma Kondi a voulu mettre une équipe des joueurs pourvus d'une certaine expérience internationale avec notamment le gardien de but international, le Congolais de Brazzaville Barel Mouko. La ligne défensive s'est composée de Mukoko Amale, Ava Dongo, Kayembe Ndotoni et Lola Diakese. Au milieu de terrain, on a retrouvé Tamla Aladji, Doxa Gikanji, Ricky Tulengi. L'attaque des Immaculés s'est composée au coup d'envoi de Francis Kazadi, Dago Tshibamba Samu et Serby Alongo.

Après une emprise manifeste sur le jeu dans le premier quart d'heure, les joueurs d'Otis Ngoma ont ouvert la marque à la 21e minute par Tshibamba. il a profité d'un mauvais renvoi du gardien de but équato-guinéen Achille Pensi sur un corner de Mukoko Amale. Mais après ce but, les Immaculés sont retombés dans une certaine léthargie, littéralement bouffés au milieu de terrain. Les joueurs de Deportivo Niefang ont tiré profit de ce flottement pour faire le siège du camp des immaculés. Et à la 35e minute, la défense du team vert et blanc de Kinshasa a cédé avec l'égalisation du Malien de Deportivo Zumano Sidibe. Serby Alongo qui passait à côté de son match a été remplacé à la 39e minute par Patou Kabangu Mulota. Et l'ancien du TP Mazembe a apporté sa technique et son entrain permettant au DCMP d'être un peu plus incisif. Mais le score n'a pas bougé à la fin de la première période.

Après une première mi-temps assez mal engagée, DCMP est revenue en seconde période avec l'objectif de reprendre l'avantage au tableau d'affichage. Mais l'équipe de Deportivo a fait montre d'une maîtrise dans le jeu, très technique et tactique. À la 67e minute, Rashidi Asumani, ancien de Renaissance du Congo, a pris la place de Tamla Alaji. À la 79e minute, Vinny Bongonga a remplacé Ricky Tulengi. Malgré la pression du DCMP dans le camp de Deportivo Niefang, il n'y a pas eu de but en seconde période. DCMP a donc l'obligation d'aller chercher la qualification sur le terrain de l'adversaire. À la fin de la partie, Otis Ngoma a tenté d'expliquer la prestation mitigée de son équipe. « Beaucoup de joueurs découvrent la Coupe d'Afrique. On est bien entré dans le match, mais lorsqu'on a des joueurs qui trichent, ça ne pardonne pas. On n'a pas bien joué la couverture les uns les autres. Pour le match retour, c'est une sorte d'équation à deux inconnus, parce qu'il faut qu'on marque là-bas, parce qu'ils ont marqué ici. Nous avons les moyens de marquer, mais on doit travailler les tâches défensives », a-t-il dit. Le jeune entraîneur de 27 ans de Deportivo Niefang s'est dit satisfait du résultat face à une équipe expérimentée du DCMP. « Nous avons marqué à l'extérieur, c'est très important, ça donne de l'espoir pour le match retour ».