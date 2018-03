Congo-Brazzaville: Enseignement - L'informatique et l'alimentation scolaire s'inscrivent à l'école Samuel-Ikounga

La réalisation est née de la volonté du colonel Rémy Ayayos Ikounga de donner la chance à la pépinière de la localité d'Indo d'étudier dans les conditions arrimées à la modernité. Par la même occasion, les élèves ont prouvé qu'ils ont du répondant en manipulant si bien les ordinateurs mis à leur disposition, en présence du donateur et des invités, entre autres, le représentant du préfet du département de la Lékoumou, le maire de Sibiti... « Si ces enfants ne se familiarisent pas avec l'outil informatique, on peut les considérer comme analphabètes. Voilà pourquoi nous avons pensé mettre à leur disposition l'outil informatique. Un ordinateur permet, en effet, d'avoir la plus grande plus grande bibliothèque du monde », a souligné Martial De Paul Ikounga, chef de famille, dont le donateur Rémy Ayayos Ikounga est membre.

