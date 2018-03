Congo-Brazzaville: Division I - Le démarrage de la phase play off fixé au 13 mars

La phase du play off du championnat d'élite du football congolais débutera le 13 mars. C'est ce qu'a annoncé le secrétariat de la Ligue nationale de football (Linafoot) dans un communiqué rendu public le 6 mars à Kinshasa.

C'est depuis le 3 mars que la phase des groupes avait pris fin et après la trêve de dix jours observée par les clubs, ces derniers sont astreints à renouer avec les matches. Un tour de cadrage est prévu d'ici le 15 mars. En attendant la publication du calendrier des matches comptant pour ce play off, les douze équipes concernées sont déjà prêtes à s'engager dans cette nouvelle épreuve censée mener droit vers l'Afrique. En effet, le gagnant de cette compétition empochera son ticket pour la Ligue des champions d'Afrique suivi du deuxième. Quant au troisième auquel il faudrait adjoindre le champion de la Coupe du Congo, il sera versé à la Coupe de la Confédération.

La phase du play off, comme il faut s'y attendre, s'annonce très palpitante avec des derbys dignes de ce nom à l'instar de DCMP-TP Mazembe ou encore V.Club-Sanga Balende. DCMP, AS V.Club, AC Rangers, AS Dragons-Bilima, TP Mazembe, FC Lupopo, Sanga Balende, Don Bosco, JS Groupe Bazano, AS Maniema Union, FC Mont Bleu et AS Dauphin Noir sont les douze clubs qui vont prendre part à cette phase. Cependant, les affinités entre certains clubs qui partagent un même management à l'instar de Maniema Union et V.Club, ou encore TP Mazembe et JS Bazano risquent, d'après certains esprits, donner lieu à des arrangements susceptibles de mettre un bémol sur la qualité des spectacles. La sécurité des stades devrait être garantie pour prévenir des cas de débordements ou encore d'éventuelles rixes entre supporters. La Linafoot devrait tirer les leçons de la phase des groupes et des incidents ayant émaillé certaines rencontres à l'instar de celle ayant opposé dernièrement TP Mazembe à Saint-Éloi Lupopo au stade Frédéric-Kibassa-Maliba.