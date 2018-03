Congo-Brazzaville: Journée internationale de la femme - Le boulevard Loango prêt pour les festivités

Les préparatifs vont bon train sur le boulevard Loango, situé dans l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba, précisément au niveau de l'ancien village des voiliers, qui va abriter le 8 mars la grande parade des femmes.

Tribunes, chapiteaux et autres ont déjà été montés et installés. Ils donnent déjà à ce lieu symbolique un visage de fête, avec pour décor l'océan atlantique, le jardin de fleurs ainsi que le futur siège du Port autonome de Pointe-Noire en construction. La cérémonie placée sous le patronage du Premier ministre, Clément Mouamba, se déroulera en présence de la première dame du pays, Antoinette Sassou N'Guesso, marraine de l'évènement. Dans la ville, la mobilisation des femmes pour la réussite de cette journée se fait déjà sentir.

"L'heure est venue : les activités rurales et urbaines transforment la vie des femmes" est le thème retenu pour la célébration du 8 mars au niveau international tandis qu'au niveau national, le thème choisi est «L'implication de la femme congolaise dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire» avec comme sous-thèmes : "L'importance du mouvement coopératif féminin", "La femme congolaise et l'accès au crédit et à la terre", "Les violences faites aux femmes et leurs conséquences sur le développement économique et l'autonomisation de la femme", "La femme rurale face à la production et la transformation des aliments de base". Sur certaines chaînes de radio et de télévision, des émissions et des tribunes, à l'instar de télé Pointe-Noire, sont déjà organisées autour desdits thèmes.

Par ailleurs, le sujet sur la célébration nationale du 8 mars à Pointe-Noire et au Kouilou alimente les débats et les conversations dans les lieux publics. On note une forte présence féminine dans les boutiques de vente de pagnes. Les couturiers des quartiers sont aussi envahis par les femmes qui se font confectionner des uniformes pour le grand rendez-vous. Outre les préparatifs du 8 mars, au niveau des départements du Kouilou et de Pointe-Noire, des programmes d'activités (agricoles, sportives, culturelles et autres) ont été élaborés pour marquer tout le mois de mars consacré à la femme.