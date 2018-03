Angola: Message de condoléances du Chef de l'Etat au président du Parlement angolais

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço a adressé mardi un message de condoléances au président de l'Assemblée Nationale (Parlement), Fernando da Piedade Dias dos Santos, à l'occasion du décès de la mère de ce dernier qui répondait au nom de Catarina Inácio da Piedade dos Santos.

"C'est avec une profonde consternation que j'ai pris connaissance de la douloureuse perte que vous avez soufferte par le décès de votre mère Catarina Inãcio da Piedade dos Santos", dit le message du Chef de l'Etat. Décédée vendredi à Luanda, victime de maladie, Catarina Inácio da Piedade dos Santos a été inhumée ce mardi au cimetière "Santana", dans la capitale angolaise. Il n'y a pas de "mots qui puissent mitiger le sentiment de voir disparaître du milieu de nous la personne qui nous a donné la vie et accompagné, avec amour et dévouement, tous nos pas", ajoute le message du chef de l'Etat angolais, qui exprime toute son amitié et solidarité en ce moment très difficile, espérant que le président de l'Assemblée Nationale puisse trouver au sein de la famille et des amis le confort moral qu'il lui faut. Enfin, en son nom personnel et au nom de son épouse, Ana Dias Lourenço, le Chef de l'Etat présente au président du Parlement ses condoléances les plus attristées.