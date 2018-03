Et pour cela, sur instruction du Président de la République, deux locomotives sont déjà en réhabilitation et l'État a signé un protocole avec une entreprise de cimenterie installée au Sénégal, qui a besoin du train pour transporter ses produits au Mali, pour la réhabilitation de deux grandes machines. Il y a également, selon Abdoulaye Daouda Diallo, une centaine de wagons à refaire.

D'abord, le rail et il est noté qu'à certains endroits, le réseau n'est pas bon et ne permet pas d'avoir une vitesse commerciale acceptable. « Il est complètement mauvais par endroits. Il faut donc le réhabiliter.

Après avoir rappelé les nombreuses difficultés que les cheminots ont connues durant les dernières années de la concession et les conditions de travail précaires rencontrées, Mame Mbaye Tounkara précise que « malgré ce tableau à la fois triste et sombre, les cheminots sénégalais n'ont jamais baissé les bras. Ils se sont toujours mobilisés autour de l'essentiel ».

En plus de ces travaux, le gouvernement du Sénégal, si l'on se fie au ministre, est sur d'autres schémas et travaille à une reprise totale de l'activité ferroviaire. « Nous sommes aujourd'hui à des solutions budgétaires maisons parce qu'il faut que le rail continue de fonctionner et de faire vivre ses travailleurs.

L'espoir renaît après la visite du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement aux cheminots de Thiès. Abdoulaye Daouda Diallo était venu s'enquérir de la situation qui prévaut à Dakar-Bamako ferroviaire (Dbf). Il a annoncé que d'ici à la fin septembre ou plus tard en début d'octobre, l'activité ferroviaire sera relancée.

