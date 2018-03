Ile Maurice: Moka - Le fabuleux destin de Côte-d'Or

Situé dans le district de Moka, ce village était peu connu des Mauriciens. Ou autrement considéré comme sous-développé et peu accessible. Mais ça, c'était avant.

Aujourd'hui, Côte-d'Or jouit d'une réputation solide en matière de développement immobilier. C'est sans surprise, donc, que l'endroit devrait accueillir une smart city.

Il y a quelques années, le village, entouré de champs de canne, a été connecté au reste du pays par une route de campagne reliant Helvetia à Hermitage. Cette connexion s'est poursuivie et Côte-d'Or se retrouve, de nos jours, encadré par des routes modernes et très fréquentées. À l'ouest de cette zone rurale se trouve le St-Pierre by-pass, la route qui va de Saint-Pierre à Réduit, et à l'est, la quatre-voies, Ébène-Verdun-Terre-Rouge.

Autrefois desservi à des heures précises - le matin et l'après-midi - par le service de transport public, Côte-d'Or a aujourd'hui un accès avantagé dans les quatre coins du pays. Les régions urbaines et le Sud sont facilement joignables à travers la bretelle au niveau de l'hôpital Apollo Bramwell donnant sur l'autoroute M1. Et la Link Road de Terre-Rouge permet d'accéder rapidement à la capitale et au Nord. Pour les habitants, il s'agit d'un grand avantage car ils ne se sentent plus coupés des autres régions et peuvent facilement se déplacer.

D'ailleurs, la majorité des habitants de ce village, qui compte une centaine de maisons, étaient des laboureurs au sein de Highlands Sugar Estate, qu'ils surnomment «tabisman Highlands». En effet, bon nombre d'entre eux sont d'anciens occupants de l'ex-camp sucrier qui ont été relogés, il y a une quinzaine d'années, bénéficiant d'un terrain sous le Voluntary Retirement Scheme.

Les habitants, qui ont été témoins des changements, font ressortir que le village a connu une grande évolution. De nombreux terrains autrefois recouverts par les champs de canne ont disparu, pour faire place à de nouveaux projets, à l'instar des morcellements et, non des moindres, smart city.

Il n'empêche que certains habitants sont toujours attachés à la terre. Ils y cultivent des légumes pour leur propre consommation. D'ailleurs, on retrouve des terrains occupés par la culture de légumes même sur les berges de la rivière.

Si Côte-d'Or est un village où il fait bon vivre, il y manque cependant des activités et des espaces commerciaux. Ainsi, pour s'occuper, les habitants doivent se rendre à St-Pierre.

Mais avec le stade omnisports qui est en construction, la donne devrait bientôt changer. En effet, Côte-d'Or est appelé à attirer davantage de Mauriciens pour des activités sportives ou encore pour des compétitions internationales.