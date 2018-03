Cote d'Ivoire: Droits de l'Homme - La CNDHCI et le CERAP signent un partenariat

Il a salué lengagement, la disponibilité de la CNDHCI et souhaité que cette convention s'adapte aux circonstances du temps pour être plus dynamique. La signature de cette convention sest achevée par la visite du Centre de documentation de la CNDHCI.

La mise en oeuvre effective de cet accord contribuera, a t-elle soutenu, à la réalisation des principaux objectifs du mandat de promotion des Droits de l'Homme que sest fixé la CNDHCI en permettant à la Commission de diversifier et de renforcer son capital humain, et de se fixer de nouveaux horizons de coopération.

Ce partenariat qui a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le CERAP/IDDH et la CNDHCI porte sur l'accueil en stage des étudiants du CERAP/IDDH; la Réduction des frais de Formations Certifiantes et léchange dexpertise dans les enseignements et les formations.

Le mardi 06 mars 2018, à la salle de conférence de la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI), les deux responsables de ces deux institutions ont signé un partenariat au cours d'une cérémonie de signature de partenariat entre lInstitut de la Dignité et des Droits Humains (CERAP/IDDH) et la Commission Nationale des Droits de lHomme de Côte dIvoire (CNDHCI).

La Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI) et l'Institut de la Dignité et des Droits Humains (CERAP/IDDH) sont désormais unis par une convention.

