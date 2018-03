Tunisie: Que sera le processus après l'IVD ?

Tout se jouera au match retour pour l'Espérance Tunis. En déplacement au Kenya, les Sang et Or ont… Plus »

« Le 2 mars, nous avons transmis notre premier dossier aux chambres spécialisées du Tribunal de Gabès, qui renferme toutes les preuves et charges en faveur de la victime », témoigne Sihem Bensedrine, qui insistera dans son allocution sur le manque de coopération que l'IVD a rencontré dans ses échanges avec le Tribunal militaire, certains services du ministère de l'Intérieur et la présidence du gouvernement.

Ce plan et ces programmes sont soumis à l'assemblée chargée de la législation pour examen ». L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) s'attellera alors à créer « une commission parlementaire spécifique qui collabore avec les associations concernées pour mettre en œuvre les recommandations et propositions de l'Instance », cite encore la loi.

L'article 70 de la loi relative à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation, adoptée en décembre 2013, donne des détails sur la période post IVD : «Dans un délai d'un an, à compter de la date de publication du rapport global de l'Instance, le gouvernement prépare un plan et des programmes de travail en vue de la mise en application des recommandations et suggestions présentées par l'Instance.

