Congo-Brazzaville: Financement du PADE II - La Banque mondiale mobilise plus de quatre milliards FCFA

Il sera géré sur une période de cinq ans, avec un taux de remboursement principal de 1,65% sur la fourchette allant de 2022 à 2032, et de 3,5% entre 2032 et 2042.

Ce projet concerne l'amélioration de la responsabilité, dans le cadre de la gestion des ressources publiques au Congo. Sa mise en œuvre vise le renforcement des revenus ; la gestion des dépenses ; la modernisation de l'administration publique, mais aussi et surtout l'amélioration de la transparence et la gouvernance.

Par la même occasion, les députés ont aussi examiné et adopté à l'unanimité, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement entre la même institution de Bretton Woods et le Congo, relatif au projet de réformes intégrées du secteur public.

Contrairement à la première phase, ses actions se focaliseront essentiellement sur la protection de la faune et des aires protégées, avec une composante impliquant la conservation de la biodiversité ainsi que le développement agricole et de l'écotourisme.

