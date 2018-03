Tunisie: Appel à candidature

La fédération indique, à ce propos, que le dernier délai de dépôt des œuvres des participants est fixé au 2 avril 2018.

L'exposition annuelle sera organisée dans deux espaces. Intitulée «Visions imaginées 2», la première exposition est programmée au Musée de la ville de Tunis (Palais Kheïreddine). Dans cette exposition, l'artiste est libre dans le choix du sujet, ainsi que dans le choix de la forme et des techniques adoptées dans l'élaboration de l'œuvre artistique. Les artistes plasticiens peuvent participer avec deux œuvres de différentes formes et techniques. L'œuvre doit être récente et non exposée dans d'autres manifestations artistiques.

La seconde exposition «Noir et Blanc 2» se tiendra du 20 au 12 mai 2018. Dans cette exposition, l'artiste est limité par la présentation d'une seule œuvre en noir et blanc et en petit format.

La présidente de la Fédération tunisienne des arts plastiques, Houda Rejeb, a déclaré à l'agence TAP qu'un hommage sera rendu, à cette occasion, à l'artiste peintre Lamine Sassi, ajoutant que le plasticien américain Tadeusz Machowski sera l'invité de cette édition qui exposera 8 tableaux de ses œuvres personnelles.

Des récompenses financières seront attribuées aux trois meilleures œuvres dans le cadre de la compétition «El amana founoun», qui a été initiée pour la première fois lors de la 4e édition organisée en 2015.