Tunisie: Nja Mahdaoui tel qu'en lui-même

Retracer un demi- siècle de travail d'un artiste aussi éclectique ne fut, certainement pas une mince affaire. Il fallut retracer les œuvres, retrouver les collectionneurs, définir les périodes phares, tirer les fils conducteurs, dégager les tendances, élaguer pour aller à l'essentiel. Il est difficile de ne pas se perdre en chemin quand on a affaire à un créateur aussi prolifique. L'exposition de la galerie El Marsa offre un ensemble de belle cohérence, permet de suivre un cheminement artistique, s'arrête sur les fondamentaux, et nous livre Nja Mahdaoui tel qu'en lui-même

Les états de service de Nja Mahdaoui sont impressionnants : il a été Grand prix des Arts et des Lettres en Tunisie, membre du Jury International du Grand prix des arts de l'Unesco, membre du jury de la Biennale internationale de la calligraphie de Sharjah. Ses œuvres se trouvent dans les collections les plus prestigieuses : au British Museum de Londres, à la Bibliothèque nationale de France, au Musée national des arts africains de Washington, à l'Institut du Monde Arabe, au Musée d'art moderne de Bagdad, et bien sûr dans les collections du ministère des Affaires culturelles en Tunisie.

Lui offrir une rétrospective, rappeler cinquante ans de carrière était une belle entreprise et un juste hommage qu'a décidé de lui rendre la Galerie El Marsa, galerie travaillant à cheval entre Tunis et Dubaï.

