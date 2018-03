Tunisie: Les rendez-vous des extrêmes

Tout se jouera au match retour pour l'Espérance Tunis. En déplacement au Kenya, les Sang et Or ont… Plus »

Les Sahéliens sont bien logés au milieu du classement et joueront sans pression. Le rôle de trouble-fête pourrait leur aller comme un gant. Le sporting Club de Moknine offre l'hospitalité à l'AS Téboulba. L'équipe visiteuse qui espère gagner une place dans le quatuor final qui disputera la course au titre, a les faveurs du pronostic. El Makarem de Mahdia, enfin, doit se méfier de l'AS Hammamet qui a le vent en poupe après avoir réussi à éliminer le Club Africain, samedi dernier, en quart de finale de la Coupe.

L'Etoile Sportive du Sahel, le leader en puissance, se déplace à Sakiet Ezzit pour y affronter l'équipe locale. On ne voit sincèrement pas celle-ci infliger à l'Etoile du Sahel sa première défaite de la saison. La logique veut que les camarades de Majed Hamza remportent leur 17e victoire de la saison. Voilà pour l'Etoile et l'Espérance. Il reste à connaître la réaction du Club Africain.

C'est le cas de l'USTémimienne qui devra en découdre avec l'Espérance Sportive de Tunis. Il n'y a pas photo entre les deux équipes. Menzel Témime ferme la marche alors que les «Sang et Or» sont seconds. De plus, le sort des Capbonnais est bel et bien scellé. L'Espérance aura la voie libre pour empocher les trois points de la victoire.

