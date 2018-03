Tunisie: CFC - Certitudes et ambitions

Tout se jouera au match retour pour l'Espérance Tunis. En déplacement au Kenya, les Sang et Or ont… Plus »

Le CFCarthage aura également demain, jeudi, la tâche aisée en affrontant le représentant bostwanais et bénéficiera le vendredi d'une journée de repos et terminera samedi le premier tour face à la solide formation camerounaise Bafia.

On jouera tout à l'heure pour le compte de la seconde journée. Les Carthaginoises qui devaient en principe réaliser hier une bonne entrée en matière, au détriment des Algériennes du Shlef, ne feront sans doute pas de détails pour s'imposer nettement sur la modeste formation de Zimbabwe, City Harari. Certes, face à un adversaire n'ayant d'autres ambitions que d'accumuler l'expérience, il est difficile de demander aux joueuses tunisiennes de rester constamment concentrées. Mais elles se doivent de retrouver un rythme beaucoup plus élevé pour allier résultat et manière.

Les deux premières équipes de chaque poule disputeront les quarts de finale, le lundi 12 mars, les demi-finales et la finale auront lieu le mardi et le mercredi.

