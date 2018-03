Tunisie: Forum européen de protection civile 2018 - L'UE et la Tunisie conviennent de renforcer leur coopération

communiqué de presse

Bruxelles — La Commission européenne a signé ce jour, à Bruxelles, un arrangement administratif avec la Tunisie en vue de resserrer les liens en matière de protection civile et de gestion des risques de catastrophes.

Le document, signé à l'occasion de la session annuelle du Forum européen de protection civile ayant eu lieu à Bruxelles, décrit dans les grandes lignes les principaux domaines de coopération en matière de prévention des catastrophes, ainsi que de préparation et de réaction à ces dernières, à savoir les incendies de forêts, les inondations et les missions de recherche et de sauvetage. La signature de cet arrangement constitue une avancée importante dans le renforcement du partenariat privilégié UE-Tunisie.

À cette occasion, M. Christos Stylianides, commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, a fait la déclaration suivante: «Les défis auxquels est confrontée la planète, tels que les catastrophes naturelles, requièrent efforts conjoints et partenariats solides. L'accord sera profitable aux deux parties et aura des retombées pratiques pour les populations en cas de besoin. C'est un signe tangible de la profondeur et de la solidité de la coopération entre l'UE et la Tunisie. Nous sommes prêts à soutenir la Tunisie, qui est un partenaire essentiel en matière de protection civile dans notre voisinage méridional au sens large. Le Forum européen de protection civile de cette année a rencontré un vif succès et c'est l'un de ses résultats concrets.»

Au titre du nouvel arrangement, la Tunisie bénéficiera d'une formation d'experts, de l'élaboration de plans d'intervention d'urgence communs, ainsi que d'une coopération plus étroite avec le système satellite Copernicus de l'UE. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération renforcée de l'UE avec la Tunisie dans un grand nombre de domaines.

Le Forum européen de protection civile a rassemblé cette année un large aréopage de décideurs, d'experts en gestion des catastrophes et d'intervenants en première ligne venus pour échanger de bonnes pratiques et renforcer leur coopération à tous les niveaux. Les participants au Forum ont également examiné la proposition «rescUE» de la Commission, présentée en novembre 2017, qui vise à consolider davantage encore la capacité de l'Europe à faire face aux catastrophes.

Contexte

À chaque fois que l'ampleur d'une urgence dépasse les capacités de réaction d'un pays, le mécanisme de protection civile de l'UE permet le déploiement d'une aide coordonnée de la part de ses États participants. Ceux-ci englobent l'ensemble des États membres de l'UE, mais aussi l'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Des accords de coopération signés avec d'autres pays, tels que la Tunisie, officialisent la coopération et renforcent ce faisant la réaction commune aux catastrophes naturelles et d'origine humaine.

Après l'arrangement avec l'Algérie, en décembre 2016, c'est la deuxième fois qu'un arrangement administratif a été signé avec un pays appartenant au voisinage méridional de l'UE.

