Ile Maurice: Les habitants de Trou-d'Eau-Douce exaspérés par les travaux de la CWA

Contacté à ce sujet, un préposé de la CWA a indiqué que des visites de terrain auront lieu prochainement pour s'enquérir de la situation exacte et de là, trouver une solution au problème. De plus, ces travaux ne dureront qu'une dizaine de jours supplémentaires, a-t-il précisé.

«Cela fait plus d'une dizaine de jours que ces travaux ont débuté et je peux vous dire que nous, les habitants, nous vivons un enfer permanent», explique Jeetendrasingh Seebheeyan, un des villageois que nous avons rencontré il y a peu. Il avance s'être, à maintes reprises, plaint auprès du contracteur, sans succès.

Outre de n'avoir plus une seule goutte d'eau dans leurs robinets, la poussière qu'occasionne ces travaux rendent malades les enfants de cette rue si on croit en leurs dires.

