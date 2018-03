Seychelles: Le président Faure annonce des mesures pour réduire le coût de la vie et des chantiers pour soutenir le développement

Il a réitéré que "Assomption appartient aux Seychelles et aux Seychellois et qu'aucun terrain sur ce dernier n'a été vendu ou loué au gouvernement de l'Inde. "

«Une installation de Garde côtière sur une partie de Assomption protégera Aldabra, Astove et Cosmoledo, et fournira la sécurité dont le pays a un besoin urgent dans ce coin de notre territoire. Le reste de Assomption sera réservé à un développement touristique ", a déclaré le président.

Le président des Seychelles a déclaré que Assomption est le meilleur emplacement possible pour des installations de Garde côtière en fonction des besoins et des intérêts des Seychelles.

Ceux-ci comprendront la région autour de l'île Hodoul près de Victoria, la capitale, une extension de l'île artificiel Ile Aurore près du quartier nord d'Anse Etoile, la zone industrielle de Providence et de Roche Caiman le long de la côte Est et Grand Anse Praslin.

M. Faure a indiqué qu'en travaillant avec des producteurs plus proches des Seychelles, les frais de transport seraient moins élevés et, de ce fait, le coût de la vie diminué.

Le président Faure et le président Kenyatta ont conclu un accord de grande envergure afin de renforcer les liens commerciaux et sécuritaires lors de sa visite l'année dernière.(State House) Photo License: CC-BY

