Togo: Buhari n'exclut pas l'option militaire pour renverser les dictatures

Il a justifié cette position qu'il croit être partagée, par l'ensemble de ses pairs de la sous-région, par le fait qu'ils travaillent « au sein de la CEDEAO (Communauté Economiques des Etats d'Afrique de l'Ouest), à consolider nos relations afin d'assurer la paix et la prospérité pour nos futures génération », et que ceci ne pouvait être concrétisée qu'à la condition d'une « transition pacifique ».

Pour rappel, lors de sa dernière réaction, sur cette crise togolaise, alors qu'il recevait le nouvel ambassadeur du Togo au Nigeria, Lene Dimban, quelques semaines plus tôt, Muhammadu Buhari, avait laissé entendre que « les transitions politiques pacifiques n'étaient plus négociables en Afrique de l'Ouest ».

« L'option militaire face au refus de l'alternance n'est plus une idée mais une règle qui s'imposera à nous tous... », déclarait-il hier avant de poursuivre, « un peuple ne peut se plier aux caprices d'une minorité d'hommes qui foulent aux pieds les bases de la démocratie. Et les regarder faire serait une complicité de notre part... ».

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.