Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Le CALCC interpelle la classe politique !

*Pas décisif. Message éclairé sous la bannière de l'évangile du Christ. Appel incisif et mesuré. Schéma simple et accessible à tous.

Les responsables des associations des Laïcs catholiques, protestants, salutistes et pentecôtistes, dans un appel pathétique, invitent les acteurs politiques ainsi que les leaders de la Société civile congolaise à poser des gestes qui vont dans le sens de la décrispation réelle de la situation politique en RD. Congo. Au-delà de tout le folklore lié notamment, à la pression interne et externe pour l'application rapide, complète et intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre, la seule feuille de route soutenue par les Evêques et, de surcroît, par le Saint Père, le Pape François, ils pensent, en effet, que l'ultime issue à la crise réside également et, même, avant tout, dans la repentance et le pardon. Toute la nation est, dans ce contexte d'aujourd'hui, concernée. La prière, oui. Mais, les actes, aussi.

A chacun, d'agir... Il semble que la responsabilité de l'échec ou de la réussite sera l'apanage de toutes les parties prenantes au dialogue de la Cité de l'Union Africaine, aux discussions directes du Centre Interdiocésain, aux non-participants à toutes ces messes politiques, aux candidats et non-candidats au processus électoral en cours. Le CALCC signe, ici, une matière à réflexion.

Ce qui suppose que les acteurs et dirigeants politiques, sans oublier tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans ce pays, devraient commencer par une relecture des actes posés, une reconnaissance des erreurs commises ainsi qu'une décision à y renoncer. Dans un mémo, les leaders du CALCC le disent si bien au Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, en des termes aussi clairs que limpides. Ils considèrent, en outre, que cet appel ainsi lancé constitue, à la fois, une véritable interpellation au sujet de la responsabilité des uns et autres sur l'avenir du Congo-Kinshasa. Le 23 décembre 2018, c'est le délai butoir qui, depuis le 5 novembre 2017, avait été fixé pour la tenue de la présidentielle jumelée aux législatives nationales et provinciales.

Ce jour-là, si les conditions sont réunies, les congolais, quelles que soient leurs bornes politiques, seront appelés à trancher sur le sort de leurs futurs dirigeants, aux urnes. D'où, l'alternance démocratique, aux yeux des leaders du CALCC, ne saurait être possible que si et seulement si la paix de Dieu, celle-là même qui dépasse toutes les intelligences, surplombe l'ensemble du territoire national jusqu'au point où les gagnants seront félicités et les perdants seront encouragés à revenir à la charge, lors d'un prochain challenge. Les leaders du CALCC, loin s'en faut, exigent, pour ce faire, le respect des règles de jeu, l'attachement aux lois de la République, la discipline individuelle et collective en vue de sauvegarder les acquis de la lutte commune.

Pour eux, aller aux élections est une chose. Mais, garantir la paix après ces élections-là, en est une autre. Seul, un processus électoral judicieux, transparent, juste, démocratique et apaisé peut conduire le pays vers de nouveaux horizons. Dans cette édition, de nombreux et fidèles lecteurs, ont la possibilité de découvrir, in extenso, le message du Président du CALCC ainsi que le mémo qui, à l'issue de la prière décrétée par le Pape François en faveur de la RD. Congo et du Soudan du Sud, avait été adressé à l'attention particulière de Kabila, en tant Garant de la Nation et du bon fonctionnement des institutions en RD. Congo.

Message des laïcats chrétiens au Culte œcuménique du 23 février 2018

Cathédrale Notre Dame du Congo -

Eminence, Excellences, Révérendes et Révérends, chers frères et sœurs,

Réunis et assidus à la prière pour la Nation depuis 2012, Nous responsables des associations des laïcs catholiques, protestants, salutistes et pentecôtistes, sommes très reconnaissants à l'endroit du Saint Père le Pape François pour son engagement en faveur de la paix dans notre pays.

Les appels du Pape à la prière nous réconfortent et raffermissent notre foi. En effet, dans toutes nos communautés, les petits et les humbles chrétiens sont convaincus que sans la prière, sans l'intervention de Dieu, nous ne sortirons pas de la crise. Mais cette conviction largement partagée par les fidèles est moquée par la classe politique et les élites intellectuelles qui considèrent que la prière est un passe-temps et une illusion parce que croient-ils Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes.

Lorsque du Saint-Siège, le Pape nous appelle à intensifier les supplications au Seigneur, cela donne du baume à nos cœurs. Nous sommes autant réconfortés qu'ici même à Kinshasa, son Eminence Laurent Cardinal Monsengwo a très clairement attiré notre attention à nous le peuple de Dieu sur le fait que « malgré tout ce qui a été fait pour la paix en République Démocratique du Congo, malgré l'intervention de la Communauté Internationale qui a consenti des financements incalculables pour repacifier notre pays, tous les calculs humains semblent avoir échoué, lamentablement ». (Déclaration sur les événements de Kingasani I, Marie Mère du Désarmement).

Oui Eminence, personne ne peut nier cet échec. Et tant que nous continuons à penser que c'est par notre intelligence ou par notre force que nous résoudrons cette crise, nous tournerons en rond.

Heureusement, le Seigneur qui nous aime ne nous abandonne pas. Il vient à notre secours en nous indiquant ce qu'il faut faire.

Bien chers frères et sœurs, humbles fidèles du Christ, la cause fondamentale de la crise que traverse ce pays réside dans le fait que nous n'écoutons pas la voix du Seigneur et nous ne suivons pas le chemin qu'il trace.

Nous les hommes ordinaires et simples chrétiens de la RDC, nous croyons et nous savons que l'Eternel s'est réservé cette terre pour en faire la source et le foyer de rayonnement de la civilisation de l'amour qui devra apporter la paix et la prospérité pour tous.

Pour assumer cette mission, Le Seigneur veut cette Nation d'abord unie. C'est pourquoi, « l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de la RDC ne sont pas négociables ». La preuve? De 1960 à ce jour, comptons les tentatives de balkanisation ! Et c'est pour quels résultats ? Quiconque travaille, consciemment ou inconsciemment, contre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC travaille en vain (Ps 127,1-2), puisqu'il travaille contre Dieu, et en paiera malheureusement le prix. Car il est dit : « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain » (Dt 27,17).

Ensuite, la gestion de ce pays doit être saine, exempte de tricherie, et basée sur des fondements saints. Tout ce qui se fait dans la tricherie, le mensonge et qui tend à fonder la corruption ou renforcer l'injustice participant à cultiver la haine dans les cœurs des enfants de Dieu, Le Seigneur n'en veut pas.

C'est la raison pour laquelle tous les plans qui ne reposent pas sur la vérité sont rejetés. Et l'insistance, la persévérance sur la voie de la tricherie provoque la violence.

Voilà pour la cause. En résumé et en clair, un combat de titan a lieu maintenant dans notre pays. L'ennemi du genre humain cherche à perturber la réalisation du merveilleux plan de Dieu. Comment en sortirons-nous?

D'abord par la prière. Et dans cette dimension spirituelle, Le Seigneur a mis au milieu de nous l'arche vivant, la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie avec ce titre éloquent de Mère du Désarmement, c'est-à-dire celle qui peut désarmer les forces du mal qui nous assaillent. Et notre Pasteur, Son Eminence Tata Cardinal nous invite « à prier et à demander l'intercession de la "Vierge Marie, Immaculée, Mère du Désarmement » pour qu'elle puisse nous aider à désarmer, une fois pour toutes, ceux qui nous imposent ces guerres et ces situations inhumaines qui perpétuent la misère dans notre pays ».

Ensuite par l'action concrète sur le plan socio-politique public. Il faut se mobiliser dans un programme clair avec des objectifs très précis qui nous permettent de gouverner cette Nation telle que Dieu le veut.

La mise en œuvre de ce programme commence par la repentance.

Pour avoir engagé cette Nation sur des voies qui ne sont pas celles de Dieu et qui ont provoqué ce drame de l'effusion sans arrêt du sang innocent, la criminalisation de l'économie qui devrait servir à bâtir et consolider la paix sur terre, pour avoir institué la culture du vol des deniers publics et toutes les pratiques immorales dans la Nation du Seigneur, nous devons nous repentir, tous mais les dirigeants du pays en premier. Pas seulement les politiques mais aussi les magistrats, les militaires, les fonctionnaires, tous nous sommes responsables, chacun à son niveau.

Bien chers frères et sœurs, nous ne sortirons pas de la crise si nous ne prenons pas le courage de dire ces choses clairement et si nous ne nous engageons pas à défendre la vérité pour en vivre. Comme les habitants de Ninive (Jonas 3,1-10). Nous devons nous repentir, tous : du Chef de l'Etat à l'huissier, du Général à la recrue, de l'Evêque au dernier baptisé, des grands parents aux petits enfants ; tous, nous devons nous repentir. Ou alors, nous allons tous périr (Lc13,3).

Enfin, la nature humaine étant ce qu'elle est, quand nous aurons tout dit, cela ne suffira pas pour faire changer effectivement la donne sociopolitique. Il faut des actions de choc pour sortir effectivement du vieux système et entrer dans le nouveau qui se trace. C'est là le but des manifestations publiques pacifiques comme les marches. N'ayons pas peur de les engager. Elles sont utiles voir nécessaires dans la lutte pour que vienne le règne de Dieu, règne de justice et de paix parmi nous, ici sur terre.

Le 25 février, nous y sommes conviés par le CLC, préparons nous-y pour qu'elle se déroule dans un climat de prière.

A ceux qui pensent qu'une manifestation publique doit être réprimée par la force et le feu, nous disons, chers frères, remettez vos épées dans le fourreau.Ce n'est pas sur les citoyens marchant avec des rameaux et des chapelets qu'il faut tirer. Les canons de la République sont attendus depuis près de 20 ans dans le Nord Kivu pour maitriser les groupes armés qui sèment la désolation au milieu du peuple de Dieu.

Merci de votre attention.

Crispin NLANDA IBANDA,

Président du CALCC