Congo-Kinshasa: Malgré tous les beaux discours, la participation de la femme aux instances de décision reste faible

Une femme, ce n'est pas le port de pagne mais aussi la tête. Les femmes sont aussi capables que les hommes intellectuellement.

Ce sont ces types des propos qui n'ont de cesse d'être confessés des lèvres des congolais depuis la vulgarisation bon marché de la notion de la parité homme-femme. Et, aussi, l'effet mode de la célébration chaque mois de mars de la femme, surtout le 8 mars. Pourtant, des années plus tard, donc au jour d'aujourd'hui, rien sinon très peu de changement peut être constaté. Car, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont que les hommes qui font office des maîtres d'œuvres dans toutes les instances du pays, même ces postes à mandat électif. Pourtant, sur le plan démographique dans ce pays démocratique qu'est le Congo-Kinshasa, les femmes sont plus que majoritaires. Quel paradoxe !

Plus qu'un slogan...

Chez les congolaises, la parité, l'émancipation et pleins d'autres vocables piqués sur la conscientisation des femmes ne devraient pas être des simples slogans. Mais, par contre, ils doivent être assimilés et compris dans l'optique des principes à vivre et non à réciter. Alors que sous d'autres cieux les femmes atteignent les très hauts niveaux dans la gestion de la Res publica, en RD. Congo, de génération en génération, l'évolution de la femme ainsi que son mode de vie semblent toujours stagnants.

Pour preuve, à la ligne droite des statistiques, les femmes n'ont pas, jusqu'à ce jour, atteint le quotient de « quarante pour cent » en ce qui concerne simplement cette inexorable question de la participation des dames au sein des institutions de l'Etat dont les chambres du Parlement, les postes de Gouverneur ainsi que des assemblées provinciales. Pourtant, pour parvenir à ces postes, il n'y a pas des dictats du lobbys masculin mais rien d'autres que le verdict des urnes alors que les électeurs congolais sont majoritairement des femmes.

Renouer avec la conscientisation

Comment arriver, à bon port, vers cet objectif ? Plusieurs personnes, sinon toutes, estiment avoir la réponse à cette interrogation. Celle-ci, sans nul doute, devra, normalement, former des brèches d'un sentiment d'aboutissement que partant de conférences, colloques ou formations centrés sur les sujets liés à l'épanouissement de la femme. Une chose qui, du reste, était, il y a quelques temps, maniée avec sagacité et dextérité par le Gouvernement, via son ministère du Genre, famille et enfant. Puisque, loin des défilés que ce dernier organisait pendant le mois de mars dédié à la femme, des appels, des slogans, vocables,... étaient, de temps en temps, lancés pour titiller l'esprit des dames vers son épanouissement.