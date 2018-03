Congo-Kinshasa: Le GPI rejette l'idée d'une transition sans Kabila !

communiqué de presse

*La sortie médiatique de la Dynamique de l'Opposition qui a pris publiquement position, lundi dernier, pour une transition sans le Président joseph Kabila, a suscité beaucoup de réactions parmi lesquelles celle du Groupe des Partis Indépendants (GPI), une plateforme politique pilotée par l'ancien Sénateur Crispin Kabasele Tshimanga, actuellement Président National de l'UDS. Ci-après,

Le Groupe des Partis Indépendants, en sigle GPI, plateforme politique constituée des Partis Politiques et des Organisations n'ayant pas participé ni au Dialogue de la Cité de l'Union Africaine, ni aux Négociations du Centre Interdiocésain de Kinshasa, fixe l'opinion nationale et internationale sur la flagrante contradiction constatée au sein du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au

Changement, en sigle RASSOP, au sujet d'une transition avec ou sans le

Président de la République, Chef de l'Etat, en fonction.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) s'étonne qu'au moment où toutes les batteries sont actionnées pour obtenir la mise en œuvre intégrale de l'Accord du 31 Décembre 2016, un faux débat surgit au sein du RASSOP entre la Dynamique de l'Opposition d'une part et l'Alternance pour la République d'autre part, s'agissant d'une transition avec ou sans le Président Joseph KABILA KABANGE.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) rappelle qu'à ce stade des démarches en cours, la question d'une transition avec ou sans le Président Joseph KABILA KABANGE, est sans objet et relève de la pure propagande populiste abjecte. µ

Car, la transition sans le Président de la République en exercice ne repose sur aucun fondement juridique, constitutionnel, politique ni moral. Cette prise de position démagogique de la Dynamique de l'Opposition viole, à la fois, l'article 70 de la Constitution en vigueur et les dispositions pertinentes de l'Accord du 31 Décembre 2016 relatives à la gestion de l'Etat congolais par le Chef de l'Etat en fonction. D'où, le GPI la rejette totalement.

Le GPI soutient que seul un dialogue national inclusif qui requiert, in fine, un consensus national de toutes les forces politiques et sociales nationales sur cette question hautement politique, est habilité à décréter une transition politique et non un individu ou une quelconque plateforme politique.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) estime qu'en choisissant ce moment précis, le RASSOP n'œuvre plus pour la sortie de crise mais l'entretient davantage et montre, à la face du monde, qu'il ne se soucie guère du sort des populations congolaises chosifiées par la mal gouvernance caractérisée de notre pays par notre classe politique, toutes tendances confondues.

Le GPI se rend également compte que quelques politiciens congolais manipulés par des forces internes et externes hostiles à la République Démocratique du Congo, ne font que perdurer la présente crise politique en vue de la déstabilisation de notre Etat et de l'assouvissement de leurs intérêts personnels égoïstes.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) fait remarquer à la Dynamique de l'Opposition qu'en évoquant maintenant une transition, cette plateforme politique de l'Opposition remet automatiquement en cause l'Accord du 31 Décembre 2016 pour laquelle elle s'est battue jusqu'à présent, et tous ses acquis. En conséquence, la Dynamique de l'Opposition torpille ainsi toutes les revendications du RASSOP en rapport avec l'application dudit Accord.

Le GPI interpelle, à ce sujet, le Président du RASSOP pour qu'il se prononce, une fois pour toutes, sur ce qui apparaît comme une contradiction majeure au sein de ce Regroupement de l'Opposition.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI), fidèle à son engagement, aux côtés d'autres forces politiques et sociales nationales, d'aboutir à la stricte application de l'Accord du 31 Décembre 2016, réaffirme, une fois de plus, que seul l'Accord de la Saint Sylvestre signé sous la difficile médiation de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) demeure l'unique et exclusive voie de sortie de la crise politique actuelle.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI), ayant malheureusement constaté que l'Accord du 31 Décembre 2016 reste toujours malmené quatorze mois après, s'oppose à sa violation et exige, toutes affaires cessantes, sa stricte et totale application notamment, par des décisions, ci-après :

- la désignation de l'unique candidat reconnu du RASSOP au poste de

Premier Ministre, Chef du gouvernement, et la nomination de son délégué authentique à la tête du Conseil National du Suivi de l'Accord, en sigle CNSA ;

- la libération des prisonniers politiques, y compris les fameux prisonniers dits emblématiques ainsi que l'arrêt définitif des poursuites judiciaires contre certains politiciens bien identifiés ;

- la fin du dédoublement des partis et des plateformes politiques dont le RASSOP Kasa-Vubu.

Le Groupe des Partis Indépendants (GPI) insiste enfin, au nom de l'intérêt général et de la paix sociale, sur la stricte et totale application de l'Accord du 31 Décembre 2016. A cet effet, le GPI demande au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE, de bien vouloir mettre en œuvre toutes les dispositions prévues dans l'Accord précité.

Fait à Kinshasa, le 6 mars 2018

POUR LE GROUPE DES PARTIS INDEPENDANTS,

LE COORDONNATEUR NATIONAL,

Crispin KABASELE TSHIMANGA

Sénateur honoraire

Président National de l'UDS