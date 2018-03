Le Coordonnateur national de la Fédération nationale des Associations des personnes vivant avec handicap du Congo (FENAPHACO), Me Pindu-di-Lusanga Patrick, a été élu, le lundi 5 mars 2018, à Pretoria, en Afrique du Sud, par 6 pays africains sur 11, comme 1er Vice-Président en Charge de l'Administration et finances de SAFOD (South Africa organisation and Federation for people With Disabilites ou Conférence internationale des organisations des personnes handicapées).

Ces pays sont tous membres de la SADC. Il sied de signaler que cette élection est le fruit d'une lutte incontestable en République démocratique du Congo en faveur des personnes vivant avec handicap. Toujours proche de ses pairs, Me Patrick Pindu, comme nul n'ignore, a été au front de toutes les questions qui concernent les personnes vivant avec handicap.

Combat

"Les droits de l'homme en RDC ; Revalorisation et l'intégration des PVH ; la participation politique des PVH ; la promotion des droits civils et politiques des PVH en RDC ; l'accès à la justice et l'assistance judiciaire des PVH en RDC ; la sensibilisation des autorités politiques au niveau national, provincial et local sur la prise en compte de l'aspect handicap et le respect de leurs droits". Tels sont les sujets qui ont été toujours dans le carnet de ce digne fils de la RDC au service de ses pairs dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo.

Il convient de signaler que ce n'est pas la première fois que Me Pindu Patrick soit honoré par les grandes organisations tant nationales que continentales.

Pour preuve, il a été invité, du 25 au 26 mai 2017, à Yaoundé, capitale du Cameroun, pour participer à l'Assemblée générale de la Fédération d'Afrique Centrale des Associations pour la Promotion et Protections des droits des Personnes Handicapées (FACAPH) et à l'atelier de consultation Sous régionale du Forum Africain pour les Personnes Handicapées (FAPH) tenu du 23 au 24 mai 2017 toujours à Yaoundé. Pour ne citer que ça. A cette occasion, il avait raflé le Prix de meilleur acteur pour le combat des droits des personnes handicapées en Afrique centrale qui lui a été décerné par le Gouvernement du Cameroun via son ministère des affaires étrangères pour couronner les efforts sur le bien-être des personnes vivant avec handicap en RDC et en Afrique centrale.

Toujours humble, Me Patrick Pindu dédie ces prix et nominations à toute la communauté des personnes vivant avec handicap de la RDC et à ses collaborateurs du niveau national, provincial et local. Car, sans ce travail d'ensemble, il ne pouvait pas les mérité. C'est dire que sans leur soutien et concours, l'on ne pouvait parler de la FENAPHACO sur le plan international et panafricain.

Combattu, jamais abattu

Comme tout acteur patenté, Me Patrick Pindu-di-Lusanga est toujours combattu à l'interne par les personnes de mauvaise fois. De fois, une guerre médiatique lui a été déclenchée par une certaine personnalité se réclamant représentant légal exceptionnel des personnes vivant avec handicap de la RDC. Mais, grâce au travail de titan manifestement approuvé par tous les partenaires (NED, OSISA etc.) de la FENAPHACO, Me Patrick Pindu-di-Lusanga a gagné incontestablement ce combat d'arrière-garde.

Pour preuve, il continue bel et bien à être invité à des grandes rencontres des organisations des personnes vivant avec handicap tant sur le plan national, continental qu'international.

D'ailleurs, à chaque retour des grands rendez-vous, il procède toujours à la restitution à sa base.

Actualité

Pour l'an 2018, la FENAPHACO a lancé un méga projet qui tient à identifier les Personnes Vivant avec Handicap arrêtées ou détenues dans les 6 provinces visées en République démocratique du Congo ; constituer les dossiers et suivre la procédure devant les juridictions ; sensibiliser les PVH détenues et arrêtées sur leurs droits fondamentaux ; faire pression sur les organes de la justice afin de combattre les abus commis par les magistrats et les OPJ dans les arrestations et détentions préventives irrégulières, arbitraires et illégales.

Attente du Projet

Les résultats attendus dans le cadre de ce projet sont nombreux. Notamment, la réduction des comportements abusifs des magistrats liés aux arrestations et détentions afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur de la justice ; les PVH arrêtés ou détenues illégalement, arbitrairement sont identifiées et leurs dossiers judiciaires sont constitués.