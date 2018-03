Congo-Kinshasa: Mobilisation des recettes de l'Etat. KIN-AERO - OGEFREM et DGDA prêchent le civisme pour le Fret Multimodal

L'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM), ici représenté par son Directeur Général, Patient Sayiba Tambwe, et la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), par son Directeur Général Adjoint, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, représentant le Directeur Général empêché, ont conduit, chacun, une forte délégation des hauts cadres à l'Aéroport International de N'Djili, plus précisément aux installations de la DGDA "Kin Aero".

C'était hier, mardi 6 mars 2018. Ceci, pour une cérémonie grandiose et inédite de sensibilisation auprès des intervenants du secteur de la Douane: (Commissionnaires en Douane, Inspecteurs, contrôleurs, vérificateurs et police de frontière œuvrant au sein de la DGDA), sur la couverture maximale du Fret de la République Démocratique du Congo tant à l'importation qu'à l'exportation. Il s'avère que les agents et cadres de deux institutions vont devoir travailler, désormais, en synergie pour pouvoir collecter la taxe due au Fret Multimodal à travers un document unique, avec comme finalité, de garantir les intérêts de la République.

Cet exercice, il convient de le rappeler, rentre dans le cadre de renforcement de la collaboration entre l'Ogefrem et la DGDA, devenue obsolète parce qu'elle remonte d'il y a vingt ans, soit depuis 1995. Ce mariage qui vient d'être renforcé à travers un protocole d'accord, signé le 4 décembre 2017, est rendu possible grâce à la dynamique et à la clairvoyance des animateurs de deux institutions pour ne pas perdre un seul sou de la République.

Devant les hauts cadres de deux institutions, en la salle des réunions de la DGDA "Kin Aero", le DG Sayiba, tour à tour, complété par le DGA Kongolo, est allé au-delà du seuil raisonnable de compréhension. D'après lui, l'Ogefrem demeure et demeura à jamais cet étendard irréversible d'informations auprès de la DGDA. "Le Fret est une matière de souveraineté d'un Etat", précise-t-il. A l'instar d'autres grands pays du monde, toutes marchandises, d'où qu'elles viennent, doivent être signalées à la Direction des Douanes avant que le navire qui les transporte ne puisse accoster au pays de destination.

Dans son double rôle de facilitation aux chargeurs et d'agent de collecte du Fret à travers la Fiche Electronique des Renseignements à l'Importation (FERI CENTER), l'Ogefrem doit non seulement détenir la liste des marchandises du pays d'importation vers le pays de destination, mais aussi, il doit la transmettre, à son tour, à la DGDA, de manière qu'avant même l'accostage du navire, les agents mandatés par la DGDA fassent déjà les calculs du taux de Fret pour chaque marchandise importée.

C'est ici où les deux mandataires ont attiré l'attention des commissionnaires en douane qui sont des auxiliaires de la douane, d'ouvrir l'œil et le bon pour ne pas jouer le jeu des chargeurs (importateurs) par la falsification de la vraie valeur de la marchandise telle que livrée par l'importateur, sous peine des poursuites judiciaires lorsqu'on est pris en flagrance d'infraction. Il en est de même pour les douaniers, qui doivent être vigilants pour ne pas tomber dans les travers de la loi. C'est-à-dire, ils doivent toujours se référer au bulletin de liquidation, établi en bonne et due forme qui doit aller à la banque pour paiement. Chaque fois qu'il y aura falsification des déclarations, il y aura toujours un manque à gagner pour la République.

Appel au civisme et à bannir les antivaleurs

Les deux mandataires, en l'occurrence Patient Sayiba, accompagné du DGA Olivier Manzila et Jean-Baptiste Kongolo aux côtés du Directeur provincial, ont appelé au bannissement des antivaleurs qu'ils qualifient des supplices qu'il ne faut jamais tolérer. Pour un succès escompté de ce partenariat de collaboration, ils veulent voir, sous leurs yeux, des citoyens modèles qui ne peuvent faire des déclarations tronquées. "Nous venons pour faire la vulgarisation au civisme du fret multimodal. Les règles de perception sont bien définies par la loi. Du reste, bonne chance. Donnez nous du bon travail et nous vous donnerons de bonne cotation, des primes et salaires. Déclarez toujours correctement la vraie valeur de la marchandise. Il vous faut une rigueur sans faille", ont-ils tous deux martelé.

Hommage bien mérité à Joseph Kabila

Peu avant de rendre un vibrant hommage au Chef de l'Etat, Joseph Kabila, pour sa sublime confiance témoignée aux à ces mandataires à la tête de deux institutions hautement stratégiques dans la mobilisation des recettes du trésor public, le numéro Un de l'Ogefrem a circonscrit le cadre qui les a réuni ce jour, en déclarant qu'il était indispensable de pouvoir mettre à jour et adapter aux réalités du moment, ce partenariat de collaboration pour la simple et bonne raison qu'il s'est passé des profondes mutations entre la DGDA, appelée jadis Office des Douanes et Accises (OFIDA) et l'Ogefrem qui, jadis était appelé Office de Gestion du Fret Maritime (Ogefrem) qui, à ce jour, a vu ses attributions être élargies à tous les frets, c'est-à-dire, de tous les autres modes de transports ; Fret maritime, fret aérien et tous les autres frets de surface, à savoir : frets terrestre, lacustre et ferroviaire.

Gross modo, la collaboration renforcée à laquelle l'on se met à vulgariser ce jour, a eu pour lettre de noblesse, discuter de la modalité de son application et de trouver un texte adapté qui puisse permettre à la RDC de jouer pleinement son rôle de facilitation et pour qu'elle puisse également jouer son rôle de destination d'affaires, en plus de se donner les moyens de sa politique à travers la collecte des recettes du trésor public à travers le Fret Multimodal.