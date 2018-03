Madagascar: Musique « modern-trad » - « Ry kala vazo » célèbre la Journée internationale des femmes

« Ry kala Vazo » investira le « Kudéta » Anosy demain.

La journée internationale de la Femme, une grande opportunité de se retrouver quelque part entre passionnées et faire des « trucs de filles ». Pour « Ry Kala Vazo », c'est l'occasion rêvée de retrouver les inconditionnels et de célébrer dignement cette journée unique en son genre.

Rendez-vous donc au « Kudéta » Anosy demain soir, pour redécouvrir « Ry kala Vazo », ces jeunes femmes qui ont choisi de marier la tradition avec la modernité. Elles se démarquent par l'originalité de leur musique qui repose sur un mélange de folklore et de musiques du monde. Avec une playlist plutôt intéressante, car elles chanteront leurs propres compositions, mais également des chansons malgaches revisitées.

Elles ne sont pas les seules artistes à monter sur scène en cette période d' « afterwork ». Entre Sity Rakoto qui investira le « Nocomment bar » Isoraka, Marlène au Jao's Pub, les danseuses du « M2Z dance » et Akasia Henimpinoana assureront un show de « Lady styling latino ».

Histoire. L'idée d'une Journée internationale de la Femme s'est fait jour au tournant des XIXe et XXe siècles, période caractérisée dans le monde industrialisé par l'expansion et l'effervescence, une croissance démographique explosive et l'émergence des idéologies radicales. La Journée internationale de la Femme est l'histoire de femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour influer surla société sur un pied d'égalité avec les hommes.

Rares sont les causes dont l'Organisation des Nations unies nies assure la promotion qui ont suscité un appui plus intense et plus vaste que la campagne menée pour promouvoir et protéger l'égalité des droits des femmes. La Charte des Nations unies, signée à San Francisco en 1945, était le premier instrument international à proclamer l'égalité des sexes en tant que droit fondamental de la personne humaine. Depuis, l'Organisation a aidé à créer un patrimoine historique de stratégies, normes, programmes et objectifs convenus au plan international pour améliorer la condition de la Femme dans le monde entier.