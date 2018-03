Afrique: Le CR Bélouizdad se rebelle devant Nkana FC

Les Belouizdadis avaient abordé leur seizième de finale aller de la Coupe de la Confédération Total contre les Zambiens du Nkana FC sous une forte pression après une avalanche de critiques suite à leurs mauvaises performances en championnat.

Le dernier échec à la maison face à l'Olympique Médéa a d'ailleurs compliqué davantage leur mission dans la course pour le maintien.

La partie aura été serrée plus que ne l'indique le score de trois buts à zéro. Les Zambiens contrôlaient le match, sans se montrer dangereux et il aura fallu attendre la 38e minute pour assister à la première véritable occasion.

A l'actif du CR Bélouizdad et de son attaquant Mohamed Benkablia qui échoua devant le gardien Moses Mapulanga.

De retour des vestiaires, les Algérois montrèrent un autre visage, plus séduisant et plus attractif. Ouverture du score dès la reprise par Benkablia, un joli lob, seul face au gardien zambien (1-0, 46').

La physionomie de la rencontre était tout autre. Les Zambiens déboussolés après le but, cédaient une seconde fois à la suite d'une longue passe en profondeur de Faouzi Bourenane pour Mokhtar Lamhane (2-0, 57').

Touché dans son amour propre, Nkana FC sortait de sa coquille et menaçait le portier Abdelkader Salhi à deux reprises par Walter Bwalya (62') et Gift Zulu (66'), Mais trois minutes plus tard Zakaria Draoui portait l'estocade sur une reprise de volée (3-0, 69').

Transfiguré, le CR Bélouizdad a démontré à ses détracteurs qu'il n'était pas moribond.

Réactions

Rachid Taoussi (entraîneur du CR Bélouizdad)

« Trois à zéro est une victoire très importante pour nous, ou il faut noter la belle prestation de mes joueurs qui sont à féliciter. Ils ont respecté mes consignes à la lettre.

Attention, la qualification n'est pas encore acquise pour nous, il faudra aller valider notre billet sur leurs terres au match retour. Préalablement nous devrons nous concentrer sur notre mach de championnat chez le leader Constantine ».

Beston Chambeshi (entraîneur du Nkana FC)

« Nous avons tenu le choc durant la première mi-temps, mais par la suite le début de la deuxième nous a coûté très cher.

Nous avons été surpris par notre adversaire faute de concentration de la part de nos joueurs, sans compter une insuffisance physique dû à l'absence de compétition. Chez nous le championnat n'a pas encore commencé. Mais ne nous enterrez pas trop vite. Il y a encore quatre-vingt-dix minutes à jouer ».