Mali: Coopération CENTIF et banques - Assainir au mieux les opérations financières

Mettant à profit la cérémonie de remise de clés des véhicules de service à la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et de départ à la retraite de trois de ses agents, le président de la Cellule, Marimpa Samoura, a salué l'engagement et la détermination du ministre Dr. Boubou Cissé pour avoir renforcer la coopération entre la Cellule et les banques de la place.

Pour appuyer sa reconnaissance, Marimpa Samoura a rappelé la rencontre historique du ministre de l'Economie et des Finances qui s'était déroulée le 29 décembre 2016 avec l'ensemble des responsables des banques et établissements financiers.

A en croire le président de la CENTIF, chacun d'eux a insisté en son sein un Service Conformité en vue d'assainir au mieux les opérations financières.

« A ce jour, cette invite ministérielle a permis véritablement une coopération plus accrue et de qualité entre les banques et la CENTIF », a-t-il fait savoir.

Avant d'indiquer le nombre des DOS a passé de 25 en 2016 à 53 en 2017. Les montants suspectés en jeu sont de 10 334 568 178 francs CFA en 2016 et 4 170 276 861 francs CFA.

En réponse, le ministre de l'Economie et des Finances a souligné que nous vivons dans un monde où l'insécurité, les menaces terroristes sont en train de menacer significativement le fondement de notre économie.

Face à cet état de fait, Dr. Boubou Cissé pense qu'il est important que chacun joue sa partition en faisant la priorité absolue la lutte contre la criminalité particulièrement la criminalité financière.

« C'est le devoir de tous, la CENTIF a sa mission et on ne peut pas faire la différence les délinquants financiers et les autres sans votre concours », a-t-il dit.