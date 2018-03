Mali: CENTIF - Trois véhicules pour mieux traquer les délinquants financiers et les réseaux terroristes

Pour Marimpa Samoura, ces actions légitimes et salutaires ont consisté pendant ces deux dernières années principalement au renforcement des effectifs de la Cellule et aux moyens logistiques mis à sa disposition.

Il a poursuivi : « Depuis un certain temps, les plus hautes autorités du Mali ont fait du combat contre le crime financier une priorité absolue.

« Au titre de la législation en vigueur, la CENTIF en tant qu'autorité administrative indépendante, a pour missions la prévention et de la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », a-t-il expliqué.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé a présidé mardi 06 mars la cérémonie de remise de clés de véhicules de service à la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et de départ à la retraite de trois de ses agents.

