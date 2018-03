Sierra Leone: Globeleq, CDC et TCQ Power lancent un nouveau projet en Sierra Leone

communiqué de presse

Londres — Globeleq, société leader de l'électricité indépendante en Afrique a célébré, avec CDC Group plc (CDC) et TCQ Power, le début de la construction du Projet de Production d'Electricité pour la Région Ouest (Western Area Power Generation Project) en Sierra Leone avec un événement de lancement. Le Président de la République de Sierra Leone, Son Excellence le Dr Ernest Bai Koroma, a dirigé la cérémonie de lancement du site de la future centrale électrique.

En collaboration avec CDC, l'institution de financement du développement du Royaume-Uni, et TCQ Power, qui développent et financent le projet, Globeleq développera et supervisera la construction et l'exploitation de la centrale thermique de 57 MW HFO située dans la zone de Kissy Dock, à l'est du centre de Freetown.

Wärtsilä, entrepreneur désigné pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction, sera responsable de la conception et de la construction de la centrale et, celle-ci une fois terminée, fournira des services complets d'exploitation et de maintenance à la centrale sur une durée de 15 ans. Deux extensions à 128 MW sont envisagées pour la centrale mais n'ont pas encore été programmées.

BB Energy, société indépendante dans le commerce de l'énergie, fournira HFO dans le cadre d'un contrat de fourniture de carburant d'une durée de 15 ans. L'électricité sera vendue dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans avec EDSA, entreprise publique de Sierra Leone et le gouvernement de Sierra Leone.

Le projet bénéficiera du soutien du Groupe de la Banque mondiale fourni par la MIGA (Agence Multilatérale de Garantie des Investissements), l'IDA (Association internationale de développement) et l'IFC (ou SFI, Société Financière Internationale), qui a agi en tant qu'arrangeur principal. Le fonds Emerging Africa Infrastructure Fund du Private Infrastructure Development Group, géré par Investec Asset Management, a agi en tant que banque structurante. Les autres prêteurs comprennent le CDC, le FMO (Société Financière Néerlandaise pour le Développement), et la Banque Africaine de Développement (AfDB).

Sameh Shenouda, directeur du CDC et responsable de l'infrastructure, a déclaré: «Le projet d'une centrale électrique dans la région de l'Ouest est une étape importante dans l'augmentation du potentiel de production d'électricité en Sierra Leone. Le CDC joue un rôle important et croissant dans un soutien au développement économique en Sierra Leone et notre soutien pour ce projet augmentera la capacité de base de production du pays de plus de 50%. Globeleq a une longue histoire d'exploitation et de développement de projets énergétiques sur le continent Africain, et apportera son expertise ainsi qu'une équipe locale pour exploiter ce projet qui fournira l'énergie nécessaire aux entreprises et aux ménages dans tout le pays ».

Karim Nasser, PDG de TCQ Power, a ajouté: « Cet événement de lancement nous rapproche de fournir plus d'électricité à la population de la Sierra Leone et de libérer des opportunités de croissance. TCQ travaille sur ce projet depuis 2012 et nous sommes extrêmement fiers d'atteindre enfin cette étape cruciale avec nos partenaires. Cette centrale électrique représentera une étape monumentale pour le pays. Elle ouvrira des opportunités pour tous et démontrera clairement la capacité du gouvernement à attirer des investissements privés dans des projets d'infrastructures complexes. Tout cela n'aurait pas été possible sans que le gouvernement ne mette en œuvre des réformes audacieuses et décisives pour rendre le secteur de l'énergie bancable. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec CDC et TCQ en Sierra Leone. Cela donne, à Globeleq, l'opportunité de développer des relations avec des décideurs-clés, et nous permet de soutenir le secteur et de créer plus de générations dans le pays », a déclaré Paul Hanrahan, PDG de Globeleq.

À propos de GlobeleqGlobeleq est un leader dans le développement, la propriété et l'exploitation de la production d'électricité en Afrique. Son équipe de professionnels qualifiés a construit une gamme diversifiée de centrales électriques indépendantes, générant plus de 1200 MW sur 8 sites répartis dans 5 pays. La société a environ 2000 MW de projets énergétiques en développement et prévoit d'ajouter d'importants MW nouvelle génération énergétique au cours des 10 prochaines années. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.globeleq.com