Cote d'Ivoire: Observatoire pour la bonne gouvernance - Le marché de gros de Bouaké distingué

Donnant son sentiment sur cette distinction, Monsieur Ouattara Souleymane a simplement dédié ce prix au Marché de Gros de Bouaké et à la Chambre de Commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire.

Pour rappel, le Marché de gros de Bouaké est l'un des maillons les plus importants du réseau de Marchés d'intérêt national (Min) de Côte d'Ivoire. Occupant une large place dans le secteur des produits vivriers de la sous-région, ce marché s'intègre dans la stratégie de priorité à la sécurité alimentaire et durable.

Cette initiative est de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance et le développement, une structure de communication et de sondage regroupant les communicateurs, les journalistes et hommes de la société civile. L'objectif principal de cette structure étant de promouvoir les cadres et compétences de la Côte d'Ivoire.

Pour ses efforts ayant permis de redynamiser le Marché de gros de Bouaké (Mgb), malgré des crises à répétition ces deux dernières années, M. Ouattara Souleymane, président du conseil d'administration du Mgb et par ailleurs membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie de de Côte d'Ivoire à Bouaké, a reçu le « prix du meilleur administrateur de marché de Côte d'Ivoire pour l'émergence ».

