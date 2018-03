Algérie/Nigeria: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger prêt à relever le défi

Le Mouloudia Club d'Alger aborde ce mercredi la joute aller des 16es de finale de la Ligue des champions d'Afrique, face à la formation nigériane du Mountain of Fire and Miracles FC.

Décidés à passer ce cap, dernier rempart avant phase des poules de la compétition, les Algérois misent sur un bon résultat lors de ce match aller des 16es de finale de la Ligue des champions. L'objectif pour le MC Alger est de ne pas encaisser de but, tout en tentant d'en marquer, pour prendre une option avant la joute retour.

Pour le coach du Mouloudia, Bernard Casoni, « C'est un rendez-vous difficile, mais on sera présents. Même si on a peu d'informations sur l'adversaire, on fera tout pour assurer. Certes, on ne pourra pas imposer notre jeu pendant une heure trente, mais on va tout faire pour assurer un max.»

Le coach français du MCA aura à fort à faire au vu des conditions de cette rencontre : chaleur, humidité et surtout l'état de la pelouse en tartan du stade Agege, qui suscite l'inquiétude du staff.

«Il faut s'adapter à toutes les conditions pour relever le défi. On a pu voir le terrain comment il est. C'est du synthétique, ancienne génération. On s'est fait une petite idée. Il n'est pas aussi dur que celui de Bousaâda. Donc, on peut surpasser ce handicap.

Par contre, ce sera dur par rapport aux conditions climatiques. Il y a une grosse chaleur et un taux d'humidité impressionnant. On n'est pas surpris par la qualité du terrain. Ceci dit, les conditions d'hébergement sont bonnes et c'est bien.»

Le Doyen a fait le déplacement à Lagos avec la ferme intention de réussir l'exploit contre une équipe que ne connaît pas le Mouloudia, mais Casoni fait confiance à ses capés car s'ils sont dans leur grand jour, ils feront sensation.

A signaler enfin, que c'est un trio sénégalais qui officiera cette rencontre MFM-MCA comptant pour les 16es de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique. Malang Diédhiou sera le directeur de jeu, assisté de Djibril Camara et El Hadj Malick Samba.